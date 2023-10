Además de los automovilistas, el sector más afectado por la falta de combustible en algunas estaciones de servicio de la provincia comienza a ser el transporte a lo que se suma el sector agropecuario.

Las estaciones de servicio de La Pampa sufren la falta de combustible, como en otras provincias del país. El motivo es una suba en la demanda y una oferta que es escasa debido a los cupos que establecieron las petroleras con las estaciones de servicio. Otro problema que argumentan es el congelamiento de precios. Comienza a afectar al sector agropecuario que, en esta época, necesita gasoil por la campaña de cosecha gruesa.

En Santa Rosa, solo se consigue combustible en la YPF del ACA, en el centro de la ciudad, y en la Shell de la Avenida Spinetto. También El Diario pudo saber que cargan en Cruz del Sur y en YPF Norte e YPF Ameghino por ahora tienen nafta súper.

Las petroleras no entregan el combustible necesario porque la producción nacional cubre sólo el 75% del mercado, el resto hay que importarlo y ahí está el problema: hay barcos con el combustible pero no descargan porque el Banco Central no libera los dólares.

En la provincia desde Cámara de Expendedores de Combustibles (CECLA) explicaron que «es un problema general para todo el país porque las petroleras pusieron cupos, y han asignado cupos menores a otros años, entonces cuando empieza a aumentar la demanda, se nota el faltante de combustible. Esto es por el congelamiento de precios».

«El problema de las estaciones de servicio es por la inflación, vendemos a precios relativamente bajos, con stock y ya no podemos absorber y sostener los gastos fijos», dijo el vicepresidente de CECLA, Roberto Martínez.

«El gasoil es lo que más se nota, porque es lo que mueve la economía pampeana. También la semana pasada tuvimos faltantes en la nafta super, no así en los productos premium».

Dijo que «cada bandera o cada petrolera, le asigna a cada estación de servicio un cupo en la venta de nafta y gasoil en la misma cantidad que se vendió en el mismo mes del año pasado, pero la venta no es la misma, la demanda crece año a año y nos quedamos sin stock y se nota el faltante».

Los precios de los combustibles están congelados hasta el 31 de octubre; hay expectativa sobre lo que pasará después de esa fecha. «Esto se generó por el atraso en el precio del combustible, Argentina es el segundo país más barato de América Latina después de Venezuela», explicó el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos. Advirtió que «el congelamiento de precios termina el 1 de noviembre, en ese momento es probable que haya un aumento de precios o compromiso de aumento escalonado, y es muy probable que el problema se solucione».

El transporte, tanto de pasajeros como de carga, es ahora el sector más afectado por la situación; por caso, el presidente de la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (Fatap), José Cano, señaló que «cuesta mucho conseguir combustible y, cuando se consigue, es con sobreprecio».

Rural

Las entidades rurales ya están alertando de la gravedad de la situación para el sector. La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dijo que «sin combustible no hay producción».

«En un país que se maneja su logística mayoritariamente por fletes en camión y con una matriz productiva netamente agropecuaria, la falta del insumo básico -combustible- genera un caos productivo, sea esto en la siembra, la distribución el abastecimiento de alimentos y la vida de todos los días», sostuvo la entidad.

Aseguró que la falta de combustible en todas las provincias está provocando demoras en las labores agropecuarias, afectando seriamente el inicio de esta nueva campaña, que ya viene golpeada por la sequía que perjudicó la temporada 2022/2023.

«Frente a la necesidad crece el abuso y entonces aparecen los cupos y los sobreprecios. Sucede que los productores se ven obligados a pagar precios elevados en el mercado negro por combustible, lo que sin duda agrega costos de producción y reduce los márgenes de rentabilidad. Tampoco desde el Gobierno se escuchan voces que permitan conocer cuándo regresará a la normalidad el abastecimiento», se quejaron los productores.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) también manifestó su preocupación por el desabastecimiento de combustibles, luego de realizar un relevamiento entre sus socios, delegados y directores durante la primera quincena de octubre, a fin de conocer la disponibilidad del gasoil en las diferentes zonas productivas y cómo se desarrolla su comercialización, de cara al inminente comienzo de la siembra y la cosecha 2023/24.

Del acuerdo con el relevamiento, «se observa faltante de gasoil grado 2; el establecimiento de cupos; dispersión de precios; el acortamiento a 7 días del plazo de pago y, en el caso de las provincias con frontera, se acentúan los faltantes por la demanda del combustible», expresó Ezequiel de Freijo, economista jefe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales (IEEyNI de la SRA).