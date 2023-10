Magalí Mansilla es militante del Partido Justicialista, Presidenta de la Juventud del PJ en Eduardo Castex y también integrante del Secretariado Provincial de la Juventud del PJ. En el día de ayer conversó con Daniel Luchelli, de LU 100 Radio Capital acerca del vaso Balsa. La nota completa:

+ Luchelli: Magalí, nosotros ya habíamos hablado con vos por lo sucedido en la localidad al fallecer el Doctor Darío Balsa. Reconocido local y provincialmente por haber sido Subsecretario de Salud del Gobierno de La Pampa. Bueno, la Justicia, ¿qué pasó? Te vinculó a vos, porque te han secuestrado el celular, lo tiene la Justicia.

– Mansilla: Daniel, nosotros hablamos hace 2 años por primera vez por la Unidad Básica de Eduardo Castex. Cuando estábamos presentando lista. Después no volvimos a hablar, vos hablaste con mí abogado Rodrigo Villa del Estudio Amarul por el caso de Darío.

+ Claro, hablé con Rodrigo no con vos.

– No, conmigo no hablaste. Esta es la primera vez que vamos a hablar del tema.

+ Bien, bien. Admite Luchelli con cierto nerviosismo por haber sido expuesto, y agrega: ¿Que paso? ¿La Justicia te secuestró el celular y te vincula con la muerte de Darío?

– Para empezar, la causa sigue con causal de muerte. Soy querellante porque nunca se me llamó a testimoniar ni se me imputó de nada. A Darío Balsa lo conozco de toda la vida de Castex, he comido en su casa y existe una relación entre las familias. Nuestras únicas diferencias eran políticas. Pasó, no recuerdo bien aunque creo que fue antes del 11 de Junio, que yo tengo una abuela que vivió durante 11 años con mí mamá y en 6 meses sufrió 2 quebraduras de cadera al caerse. Dado los cuidados que necesitaba nos recomendaron internarla en un geriátrico cuyo director era Darío Balsa. Mí mamá le pide al traumatólogo que solicite al SEMPRE la internación domiciliaria porque ella no quería que estuviese en un geriátrico. Este doctor hace el pedido y Balsa intercede, llamando a mí mamá e informándole que SEMPRE había negado la petición. Entonces, no quedó otra que mandarla al geriátrico.

En Junio de este año, entre el 9 y el 11 no recuerdo bien, me llama mí mamá (apoderada de mí abuela en Salud en Castex, en Santa Rosa soy yo) indignada porque del Instituto comenzaron a preguntarle varios datos de mí abuela y al preguntar la razón de esto le dicen que es porque la señora está internada domiciliaria. Ante esto, mí mamá se sorprende muchísimo y responde que es imposible porque le negaron el pedido. Desde la institución la retrucan y aseguran que hace 2 años que su mamá está internada domiciliaria, desde el 2021 a 2023.

+ ¿Quién facturaba eso Magalí?

– A mí mamá le dicen eso un viernes, el lunes va a su casa el Instituto Castex sin avisar y verifica que mi abuela no estaba internada allí como figuraba. Después va al geriátrico, donde mí mamá le había dicho que la encontrarían, y efectivamente allí estaba. Finalmente, vuelven a ver mí mamá que afortunadamente estaba con otras empleadas que escucharon todo y pueden dar fe de lo que pasó con los auditores del SEMPRE.

Yo me acerco al Instituto entre los días 14 y el 15, donde me dicen que no pueden hacer nada porque mí mamá había firmado la internación domiciliaria. En mí calidad de apoderada les exigí que me muestren el documento y cuando lo hacen descubro que no era la firma de mí mamá.

+ ¿De quién era la firma? ¿Quién autorizó una internación domiciliaria si tu abuela estaba en un geriátrico?

– La firma era de Darío, lo reconoció frente mio y de mí mamá.

+ ¿Quién dijo eso?

– El Doctor Balsa.

+ ¿El Doctor Darío Balsa, ya fallecido, le falsificó la firma a tu madre?

– Exacto, tengo los PDF porque cuando me lo mostraron en el Instituto les saqué una foto y se la mandé a mí mamá. Esto fue el día 15, en ese mismo momento yo denuncié la falsificación. Además, mí mamá le mandó al Instituto una nota con su verdadera firma. Esto no es todo, como te conté antes mí abuela sufrió dos fracturas y pasó por una operación y un post operatorio durante el cual Balsa cobró millones al Instituto.

+ Concretamente, ¿ustedes aducen que Darío Balsa se suicida por estas denuncias que han hecho?

– No, no es así. A mí no me consta que él se haya suicidado. Para todo esto él se entera porque el Instituto no fue a ver a mí abuela solamente, sino a los 200 internados domiciliarios que supuestamente tenía. También le auditaron el consultorio, la Farmacia del Hospital de la que era Jefe. Porque qué pasa Daniel, esto es más grande todavía. Él no solo adulteró la firma de mí mamá en SEMPRE, sino también en 2 farmacias de Castex. Al darle internación domiciliaria a mí abuela el SEMPRE le daba cama, que mí mamá le consiguió una cama, colchón ortopédico, que mí mamá le consiguió un colchón antiescara, enfermera, los remedios, kinesiólogo y bioquímico. Mí abuela en realidad no recibía nada de esto, todo lo pagaba mí mamá aparte.

+ Mm, aduce Luchelli mostrando incredulidad.

– Te estoy hablando de millones – continúa Mansilla y agrega – Él cuando se entera que el SEMPRE estaba en Castex se preocupa porque ya tenía una probation del 2018. Fue condenado por lo mismo, por estafar una obra social.

+ Magalí, ¿por qué motivos a vos la Justicia decide secuestrar tu teléfono? Aún lo tienen, ¿no? Interrumpe Luchelli en un intento de redirigir la entrevista.

– Si, le responde Mansilla y prosigue, porque el señor (y tenemos las pruebas) se cansó de llamar a mí mamá. Hasta fue a buscarla al Vacunatorio donde ella trabaja para pedirle por favor y por sus hijos que no lo denunciara. Mí mamá fue tajante y le dijo que con él no quería hablar más y que yo estaba siguiendo los trámites. Él sabía muy bien que yo no iba a parar, entonces pidió hablar conmigo. Yo ese fin de semana fui a Castex por pedido de mí madre y hablé con él una hora y media en su consultorio, pues era un tema de salud de mí abuela. Yo pedí que no estuviera la mujer presente porque a ella no le interesaba la salud de mí abuela.

+ ¿Vos lo amenazaste Magalí al Doctor?

– No. Y mira, te digo más, yo me puse re mal cuando me enteré de su fallecimiento. Escúchame Daniel, hay causal de muerte y yo te voy a hablar hasta de la autopista porque no hay secreto de sumario. Nunca lo hubo. Él fallece entre las 12:30 – 13 horas y a las 15 ya estaba publicado en los diarios con nombre y apellido, cosa que no hicieron un mes después cuando un pedófilo de Castex fue condenado y solamente dijeron que era un comerciante. Así que acá nunca hubo secreto de sumario. El hombre eran las 17 de la tarde, todavía estaba en el hospital, y el director ya había mandado a limpiar la pieza antes de que llegue la Policía. La nota de la que habla la fiscal y no sube a la causa yo sé lo que dice. Aclaremos esto, no fue un suicidio porque este señor no se pegó un tiro ni se ahorcó. Él era un hombre cardíaco. le dijo a una enfermera que se sentía mal y le pidió que le pusiera un Diclofenac. Además, le aviso que se acostaría una hora y que al cabo de ese tiempo lo llamara. En ese tiempo nadie lo fue a ver y cuando llegaron se estaba infartando. Todo lo que tardaron en trasladarlo y hacerle RCP fueron determinantes en la causa de muerte. Él señor murió de un infarto.

+ Es decir, Magalí, no por exceso de pastillas que ingirió.

– No, de ningún modo si las pastillas que ingirió eran antidepresivas. ¿Sabes cómo salgo yo nombrada en la causa y sabes por qué?

+ Magalí, una última consulta. ¿No estás imputada por su muerte?

– No, por supuesto que no. Su esposa solamente hizo un descargo ante el Psicólogo Judicial de la Policía de Eduardo Castex Franco Ojeda, que está puesto por un Diputado que gracias a Dios se va como toda esta Fiscalía de Castex.

+ ¿Quién es esta persona?

– El diputado castense Julio «Tato» Gonzáles, una persona que está en mí contra. Filtraron la declaración de la señora, quién dijo que tanto yo como media Casa de Gobierno amenazamos a Darío. Además, dijo de mí y cito textualmente: «Y encima esa chantajista de Magalí Mansilla hizo lio el sábado por unas firmas que faltaban del SEMPRE». Se va a comer un juicio por difamación por esto, pero además significa que la señora estaba en conocimiento de la asociación ilícita que cometía el marido. Está todo en la causa lo que te digo, lo que pasa es que al Tato le convenía sacarme en los diarios a mí sin saber todo lo que pasaba. Por ejemplo, que a Darío Balsa venían a sacarle la matrícula y que tenían 200 casos en contra de él. El periodismo dijo cualquier mentira de mí, hasta que soy prostituta. Son puras mentiras. Yo si me trato con el señor Carlos Verna, ex Gobernador, porque milito. Es una excelente persona a la que la agradezco el acompañamiento durante este proceso.

+ Magalí, has dicho todo. Quedo todo muy claro, cerró el periodista y e intento cortar el llamado con Mansilla.

– Espera, aclara por favor esto. Hace 3 semanas le pedí a la Fiscal que me devuelva mí teléfono. Hace 2 la mujer, que ni siquiera hizo una denuncia, le pidió de buena fe que cierre la causa porque quiere cobrar el seguro de vida de Darío. Desconozco que le contestó la Fiscal, pero esto significa que ella tiene algo en contra mío. Yo no. Soy inocente. Esta señora solamente me difama.

+ Magalí se nos fue el tiempo, se excusó Luchelli para cortar la llamada antes las picantes y contundentes declaraciones de Mansilla.