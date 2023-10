«La decisión, y que la tomaron casi todas las plantas del país, es parar la producción. Hay una producción muy chiquita de alguna planta que tenía algo de stock y produjo simplemente para poder pagar los sueldos», contó el gerente de la planta de Catriló.

El gerente de ENRESA, la planta de biodiesel de Catriló, de Gente de La Pampa, Hernán Carrasco, confirmó que la empresa está parada y no hay expectativa de reactivación durante noviembre. Dijo que la planta está paralizada, como otras del país, ante la incertidumbre económica.

«La decisión, y que la tomaron casi todas las plantas del país, es parar la producción. Hay una producción muy chiquita de alguna planta que tenía algo de stock y produjo simplemente para poder pagar los sueldos«, contó.

«Se decidió parar la comercialización principalmente porque nosotros compramos un insumo, el insumo principal de la producción de biodiesel es el aceite de soja, el 80-85% del costo del bio está originado por el aceite de soja, es un producto que hoy todas las aceiteras lo venden en dólares y nosotros terminamos cobrando en peso casi a los 45 días de producido o entregado el biocombustible», explicó.

En declaraciones a CPEtv, dijo: «Eso nos genera un descalce donde nosotros no podemos asegurar el pago de ese aceite porque estamos cobrando en pesos y con un contexto bastante convulsionado, entonces la decisión fue parar y también desde la cámara en la que integramos hicieron gestiones para una mejora del precio, el precio no se mejoró y sigue vigente el precio que estuvo en septiembre, por lo cual el precio de septiembre más esta volatilidad del dólar hace inviable que una planta funcione».

«Paramos a mediados de septiembre y en octubre va a estar todo parado y no vemos muchas perspectivas para noviembre, se han hecho gestiones, no hemos tenido repuestas y la realidad es que entendemos que es difícil que en el corto plazo, en este medio de toda la parte electoral, que haya una definición rápida que nos permita volver a producir», descartó.

«En la planta trabajan 30 personas y ahí siempre decimos que eso es lo que es directo y que pagamos los sueldos, después hay asociadas empresas de transporte que traen todo lo que es aceite de soja, las empresas que retiran el bío, siempre decimos el restaurante para el camionero, el que da mantenimiento a la planta, bueno, debe haber aparte de esas 30 empresas otras 50 que parcialmente tienen alguna dependencia con la planta de bio», destacó.

«Hay dos cuestiones que se pidieron al gobierno nacional, una era una mejora del precio que contemple no solamente el mayor valor de los costos por un incremento del dólar, sino también que contemple los costos financieros de que esa operación que hagamos no corramos un riesgo ante un tema devaluatorio que es inminente. Entonces, primero se pidió el precio y en el precio contempla esos ítems, no hemos obtenido respuesta y estamos a la espera», concluyó.

Fuente El Diario