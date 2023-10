El polémico conductor Baby Etchecopar reveló que le preocupa mucho un eventual gobierno del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y llamó a votar por el de Unión por la Patria, Sergio Massa, antes que por Patricia Bullrich.

“La gente no lo entiende, pero va a ser un desastre. A esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa. Mirá lo que te llego a decir, eh. Pero Milei está desquiciado, no tiene estructura, está a los bolsazos”, dijo Baby Etchecopar.