La futbolista Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro femenino en la premiación que se realizó en Francia y de esta manera, España encadena tres galardones de este tipo debido a que los dos anteriores los había obtenido Alexia Putellas.

Bonmatí, que fue campeona del mundo con España y se desempeña en Barcelona, expuso sus sensaciones luego de haber ganado el galardón: «Estoy un poco nerviosa. Llevo sin dormir unos cuantos días. Estar acá, en la mayor gala del fútbol mundial, es un sueño para mí. Aunque soy una persona discreta, estar acá es único. Tengo la suerte de jugar en un gran club como Barcelona al igual que en España».

PLEASE, A STANDING OVATION FOR AITANA! #ballondor pic.twitter.com/a6zel7QUmk

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

«Al lado tengo a las mejores jugadoras. Llevamos tres años llegando a la final de la Champions y eso es complicado. Confío en que vamos a lograr más títulos. Somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabajamos cada día para ser las mejores», agregó la jugadora sobre los logros colectivos.

Luego, marcó su satisfacción por la comparación del entrenador Pep Guardiola con Andrés Iniesta, uno de los históricos futbolistas españoles: «Siempre digo que me siento muy orgullosa de haber nacido el mismo día que Guardiola, es un ídolo para mí, no lo vi jugar pero viví la época gloriosa que nos dio en Barcelona como DT. Que me compare con Iniesta es único».