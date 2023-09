Ayer se realizó la audiencia de imposición de pena en la segunda parte del juicio por cesura contra Yanina Alexandra Coronel, encontrada culpable del homicidio doblemente agravado, en grado de tentativa, contra su ex esposo el policía Gabriel Páez Albornoz. La pena prevista va de un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de 15. Luego de las presentaciones de los presentes ante el tribunal el policía se retiró a una sala contigua alegando sentirse descompuesto, como hizo en casi todas las audiencias.

El debate que contó con 13 testigos se realizó en el Centro Judicial de Santa Rosa frente a los jueces de audiencia Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora y la jueza Alejandra Ongaro. Cinco de ellos fueron propuestos por el Ministerio Público Fiscal y la querella, la psicoanalista que atiende a Páez Albornoz por estrés postraumático y cuatro policías que intentaron mostrar a Páez Albornoz como un buen hombre y buen padre que extraña mucho a su hijo. Las ocho restantes fueron de la defensa. Seis de ellas fueron amigas y vecinas de Coronel, quienes describieron cómo era la mujer antes de los hechos cuando presuntamente sufría violencia de género y como fue después ya alejada de su ex pareja. Las dos restantes fueron la psicóloga y la maestra de Lorenzo, el hijo de ambos de siete años, por lo que sus declaraciones fueron sin la presencia de la prensa y el público en general.

Alegatos

El fiscal Oscar Cazenave solicitó 12 años de prisión para Yanina Coronel por ser autora del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja con la víctima y por el medio utilizado (veneno), en concurso ideal, en grado de tentativa y en perjuicio de su ex pareja. Asimismo, pidió que la mujer tenga prisión domiciliaria hasta el final del proceso.

El fiscal habló de pautas objetivas y subjetivas para solicitar la pena de 12 años. Entre las subjetivas dijo que «Albornoz presenta una extensión del daño causado respecto a su psiquis. La psicóloga habló de un estrés postraumático que puede ser crónico. Respecto a los componentes objetivos del injusto, debo manifestar que quedó acreditado en la audiencia de culpabilidad cuál fue el medio idóneo para acreditar ya que es crucial la elección de los medios. Concretamente el medio utilizado es el veneno y allí se ve una discusión concretamente en la posibilidad de defensa de la víctima», expresó el fiscal. Asimismo, valoró positivamente que Coronel «no tiene antecedentes, es mujer y madre de un niño, Lorenzo, y como ha quedado acreditado, es el sostén de ese niño. También debo mencionar las circunstancias del tiempo en modo global en donde se desarrollaron los hechos, esto es en un lugar privado, en el ámbito de su propio domicilio, y eso también debe ser valorado negativamente al momento de imponer la pena», añadió Cazenave al solicitar 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El querellante particular, Benjamín Ortiz, en representación de la víctima, pidió 14 años de prisión.

La defensa

La defensora particular de la acusada, Camila Virginia Aimar, no requirió una cantidad de años, sino que «se fisure el piso de la escala penal» por la situación que viene soportando y porque su hijo no tiene otro centro de vida que no sea ella. Con ello planteó que la pena esté por debajo del mínimo legal, que el Código Penal prevé en 10 años para el citado delito citando como jurisprudencia un caso en el que por homicidio una mujer fue condenada a dos años en suspenso. Asimismo, señaló que «esta defensa nunca intentó justificar nada, ningún accionar de Yanina, a raíz de la violencia, porque no vamos a reconocer nunca el hecho porque no fue ella. Desconocemos qué pasó, pero no es nuestro trabajo tampoco averiguarlo», enfatizó la defensora. Y agregó que «jamás va a ser mi plan B hacerle reconocer a un cliente que hasta el día de hoy me manifiesta su inocencia. Decirle no, aceptá la culpabilidad que la pena va a ser menor porque si no entonces dónde está la justicia. Nosotros dejamos de manifiesto un montón de errores, pero bueno, entendemos que el tribunal por ahí tuvo otro criterio», indicó.

Finalmente Coronel emitió unas breves palabras donde aseguró que Páez Albornoz «mantuvo su vínculo con Lorenzo cortado porque nunca se presentó al juzgado de familia. Solamente tuvo la necesidad de su hijo, cuando estuvo a punto de ser embargado, porque se le generaba un daño en su patrimonio económico. Hay temas como bien se ha hablado hoy, motivos importantes por los cuales el niño no quiere verlo», dijo. Y agregó: «Yo no lo hice. No voy a reconocer algo que yo no hice». El viernes 15 al mediodía se conocerá la sentencia.