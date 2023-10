El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, inauguró este martes junto al presidente Alberto Fernández la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en Dock Sud, Avellaneda.

«A Cristina (Kirchner) le tocó empezar esta obra y a Alberto terminarla. A algunos nos gusta hacer y a otros hablar, pero eso mejor que decir es hacer y hoy estamos terminando esta obra histórica», dijo el titular de Hacienda en el acto, donde hizo una fuerte defensa de la «inversión pública» y cuestionó a aquellos que «no pudieron hacer ni un kilometro de subte» y también a aquellos «negacionistas del cambio climático y que no les importan nuestros ríos».Además, agradeció al Banco Mundial, porque «estos son los créditos que sí tienen que tomar los países». No es timba financiera, sino que son las deudas que permiten universalizar servicios», remarcó.

«Nosotros elegimos invertir porque defendemos el camino del crecimiento y el desarrollo para la Argentina. Les guste o no les guste, lo empezó un gobierno peronista, lo termina un gobierno peronista, las cloacas, el agua y lo que falta también las va hacer un gobierno peronista”, consideró.

«A mí no me va a correr ninguna motosierra», exclamó, en claro sentido a su contrincante de La Libertad Avanza.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández destacó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, «es, de su generación, el que más se preparo para ser presidente de la Argentina, con quien compartimos los mismos valores y compromisos. No se dejen confundir, que no les vendan espejitos de colores. Los problemas no se arreglan con una motosierra. Si quieren un país con justicia social voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos seguir por la senda del crecimiento y el desarrollo».