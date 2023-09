La obra social del PAMI negó este viernes deudas con las cuatro clínicas privadas que se quejan por desfasajes económicos y manifestó que está “garantizada” la atención a los jubilados y pensionados de La Pampa. Por el momento, esas cuatro clínicas -la Clínica Argentina y la Clínica Regional de Pico y la Clínica Modelo y Sanatorio Santa Rosa de la capital- no cortaron los servicios. Sin embargo, ya avisaron que podrían hacerlo en las próximas horas si no hay respuesta.

Este viernes el PAMI emitió un comunicado y aseguró que los afiliados no tendrán inconvenientes para ser atendidos. No lo dice, pero desliza que en caso de corte de estas cuatro clínicas podrán atenderse en otros sanatorios e incluso en hospitales públicos. Además, negó tener deudas con las clínicas e instituciones médicas. “Frente a las declaraciones vertidas en diversos medios pampeanos sobre el cese de atención a afiliados de PAMI en La Clínica Argentina, Clínica Regional, Clínica Modelo y Sanatorio Santa Rosa, desde PAMI sentimos la responsabilidad de aclarar que no se encuentran suspendidas ninguna de las prestaciones la obra social en toda la provincia”, comunicaron. “Con respecto a las cuestiones financieras señaladas por las entidades en conflicto, es vital remarcar que no se adeuda monto alguno a estas instituciones”, agregaron.