Un violento episodio se registró en el barrio Butaló, Santa Rosa, cuando una mujer denunció a su ex pareja por haberla agredido. Sin embargo, el hombre se presentó en la comisaría y aseguró que él es la víctima porque fue emboscado por al menos ocho personas y amenazado con un revólver.

Todo ocurrió el pasado lunes cuando una joven de 22 años radicó una denuncia contra su ex pareja por “incitación a una gresca y amenazas”, según indicaron fuentes policiales. “Ella vive en la calle Trenel y relató que iba caminando junto a sus hermano y, en un momento, dado se cruzo con su ex y su nueva pareja. Estas dos personas comenzaron a arrojarle piedras y le pegaron una trompada, provocándole lesiones. Antes de retirarse también la amenazaron”, explicaron. Al día siguiente el joven denunciado -de 22 años- se presentó en la Seccional Sexta y brindó una versión totalmente distinta. “El reside en el Butaló III y comentó que mantuvo una relación con la joven que lo denunció, pero que ella no acepta la finalización y por las redes habría insinuado que iba a tomar represalias contra él”. En esa línea, relató ante los efectivos que ese lunes, alrededor de las 16.30, “estaba en su casa y observó que venían la joven con sus hermanos y otras cinco mujeres más. Lo incitan a pelear y lo agreden físicamente sin provocarle lesiones de consideración”. Sin embargo, en ese momento uno de los hermanos de la presunta agresora “desde una camioneta lo amenaza y con su mano simula tener una pistola y hace ademanes de como si disparara. Este hombre desciende y se levanta la remera, mostrando un revólver”.

Si bien la situación no pasó a mayores el joven sintió temor y pidió una restricción de acercamiento en la denuncia. “Como había un arma se solicitó un allanamiento, el cual se concretó el martes por la mañana en Bernasconi al 2.200”, relataron. En ese marco se secuestró un revólver calibre 38 largo y la camioneta en la que circulaba el presunto agresor.

Las fuentes consultadas indicaron que el sospechoso fue detenido y trasladado a la Seccional Sexta. Luego de una audiencia fue notificado en una causa por “lesiones y amenazas con arma de fuego”. Recuperó la libertad con una “restricción de acercamiento” que rige para él y su familia.