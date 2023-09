Con la presencia de todos los comités de Docencia e Investigación de la Provincia, se realizó hoy un nuevo encuentro con el tema “Clima laboral interno”.

La actividad se desarrolló esta mañana en el Salón de Jubilados y Pensionados de Santa Rosa, coordinada por la sede del Centro Sanitario. Contó con la presencia del director del Centro, Carlos Delgado y la directora de Capacitación, Docencia y Recurso Humano, Gabriela Eppler.Eppler explicó a la Agencia Provincial de Noticias que en estos encuentros “lo que se hace es que cada comité habla acerca de la experiencia que tuvo el último año, la experiencia que realizó y cuál es la propuesta para el próximo año. Desde el departamento de Desarrollo del Capital Humano nos focalizamos en esta oportunidad, sobre todo en la trayectoria que hubo en estos años en el desarrollo del área de investigación”.Desde el 2017 se creó el Programa de Investigación Provincial y luego se fue conformando el Consejo de Bioética como parte de ese objetivo provincial. «La nueva formación del área de investigación que tuvimos desde el Ministerio de Salud, que va a conformar un Consejo Provincial de Investigación, coordinará actividades de investigación, tanto interministerial, intersectorial e interdisciplinario. Eso está a punto de conformarse, fue un poco rever todo este trabajo que se vino haciendo en los últimos años en el área de investigación”, agregó.En ese sentido, la directora remarcó que el encuentro estuvo dirigido a todos los comités de Docencia e Investigación de la Provincia. “En La Pampa hay comités de Docencia e Investigación tanto en Victorica, General Acha, Toay, en el Hospital Comunitario Evita, en el Centro Sanitario, el departamento de Docencia e Investigación del Hospital Lucio Molas y General Pico”, detalló.

Carlos Delgado

El director del Centro Sanitario, Delgado, comentó que la respuesta de los distintos comités presentes fue muy buena. “Han participado todos los comités de la Provincia, han traído sus propuestas, sus inquietudes, fortalezas y debilidades. La idea es seguir trabajando en la investigación y seguir formando equipos. Después de la pandemia los equipos de salud se han desfragmentado porque antes eran todos unidos y ahora cada uno piensa en lo suyo y no en su compañero de trabajo”, afirmó. “Ahora estamos fortaleciendo esa parte y viendo cómo seguir con la investigación”, agregó.

Por último, remarcó que “la Provincia se encuentra muy bien en el ámbito de investigación, está creado el Comité Provincial de Investigación. No es fácil investigar, en la mayoría de los casos es una cuestión de poner el hombro y ver qué se puede mejorar, porque todo esto después se traslada a la parte sanitaria-asistencial, no es que queda en un lugar, sino que va a la parte asistencial”, concluyó.