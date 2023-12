Por qué Djokovic le rindió homenaje a Kobe Bryant luego de ganar su Grand Slam 24

«Hace una semana tuve la idea de hacer esta remera, por si ganaba el torneo. No se lo dije a nadie hasta que le pedí a mi equipo que la hiciera. Kobe era alguien muy cercano . Siempre hablábamos acerca de mentalidad ganadora. Cuando tuve problemas con las lesiones, él siempre estuvo para ayudarme. Lo que le pasó me dolió muchísimo. Y pensé que el 24, el número que él usó cuando se convirtió en leyenda de los Lakers y el básquet mundial, sería un lindo gesto, simbólico, para rendir homenaje a todo lo que ha hecho en el deporte”, admitió el serbio ante la ovación en el estadio Artur Ashe, mítica casa del US Open que ganó por cuarta vez.

«El 24 es el número que él usó cuando se convirtió en leyenda de los Lakers», explicó el tenista.

Vanessa Williams, la esposa de Kobe, que en aquel accidente también perdió a su hija Gigi, de 13 años, agradeció el gesto de Nole. “La realeza reconoce a la realeza”, escribió luego de felicitarlo por el Grand Slam N° 24 que logró el tenista, alcanzando en la cima a Margaret Court.

Fue una noche a pura emoción para Nole, quien dedicó unas palabras especiales para su familia y contó lo importante que fue la presencia de su hija Tara en la tribuna. «No sabía que iba a estar sentada en primera fila. Cuando me senté en mi banco ella me estaba mirando y me sonrió. Cada vez que lo necesitaba, la miraba y me sonreía. En cierta forma, me llegó la energía inocente e infantil de ella. Cuando pasé por momentos estresantes y duros, particularmente en el segundo set, cuando necesité un empujón de fuerza y energía, ella me sonrió y me la dio», dijo luego de abrazarla y llorar de emoción.

“Estoy viviendo un sueño que tuve de chico. En este viaje con el tenis hubo muchos momentos tristes en mi país con tantas guerras. Le agradezco a mi familia y amigos que me apoyaron. En ese momento era muy difícil y caro jugar al tenis. Me fui enamorando del tenis, fue una decisión mía creer en mis padres y que ellos creyeran en mí. Este es mi trofeo, pero es el éxito de todos ustedes también. No es solo mío”, fue lo primero que dijo Nole mirando directamente a la tribuna donde estaban sus afectos.