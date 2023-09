El Día de Acción Global por la despenalización y legalización del aborto, que se conmemora hoy, ha sido para el movimiento feminista local y de toda América Latina una causa de movilización y encuentro en las calles en defensa de los derechos feministas desde los años ’90.

«Ese movimiento que creció y se fortaleció en estos 40 años de democracia y que ha conquistado con su lucha una ley histórica, la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hoy se encuentra en alerta. Este no es un 28S más. Nuestros derechos están bajo amenaza. Las políticas de Educación Sexual Integral (ESI), de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, de provisión gratuita de anticonceptivos y de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILE/IVE) son pilares centrales para que mujeres y personas gestantes puedan tomar decisiones sobre su salud y sus cuerpos en forma libre y autónoma», advirtieron en un comunicado.

«Porque los derechos ganados no son negociables y porque el Estado debe garantizarlos, convocamos a personas y organizaciones a marchar en defensa del sistema democrático y de nuestras conquistas este 28 de septiembre en todo el país. ¡Ni un paso atrás! ¡La libertad es nuestra! Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir», expresaron.

Allí denunciaron que algunos candidatos políticos intentan retroceder en los derechos establecidos en la ley y se hace un llamado a defender el sistema democrático. Destacaron la importancia de la educación sexual, el acceso a anticonceptivos y el aborto legal para evitar muertes.