Muerte de Silvina Luna: la abogada de Lotocki aseguró que el médico no va a «pedir perdón»

Lombardo rechazó que el silencio de su cliente sea «sugestivo». «Lotocki sale a hablar y al día siguiente lo tratan de psicópata; no habla y después le dicen que no da la cara. Nada los conforma. El punto es que Lotocki salga a decir lo que la gente quiere escuchar. Quieren que salga a pedir perdón porque sino no es empático», sostuvo.

«¿Por qué tiene que pedir perdón Lotocki si las enfermedades que tienen las pacientes, o que pretenden vincular a las cirugías, el Cuerpo Médico Forense dijo que no tienen relación con la práctica médica? Entonces, si estas enfermedades no tenían relación, ¿por qué la tendría la muerte?», cuestionó.

«Dicen que Lotocki está sobreseído porque tiene contactos o está protegido. Eso se terminó. Si Lotocki estuviera protegido, no estaría hace tres días encerrado en la casa que no puede salir, no se estaría organizando un escrache pidiendo justicia para el día miércoles próximo», aseguró.

La abogada denunció que ella misma recibió amenazas a través de las redes sociales y adelantó que esta semana tomará medidas respecto al tratamiento mediático del caso. «No se trata de una contraofensiva, se trata de que cada uno se va a tener que hacer responsable de lo que dice», destacó.

También informó que «recientemente pedimos el secuestro de la historia clínica de Luna, que hasta ahora no lo pidió nadie, porque curiosamente se pidió la preservación del cuerpo para realizar una autopsia pero no se pidió el secuestro de la historia clínica. No sabemos ni siquiera cuál fue la causa de muerte», concluyó.