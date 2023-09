Con el objetivo de mostrar unidad y de enviar un mensaje unificado de cara a las elecciones del 22 de octubre, el candidato a Presidente de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, hará un gran acto el próximo sábado con todos los gobernadores oficialistas. Aunque aún no se dio a conocer una lista oficial de asistencias, entre ellos estaría el pampeano Sergio Ziliotto.

“Las últimas encuestas de las elecciones 2023 muestran a Javier Milei acercándose ya a los 40 puntos, nutriéndose de los votos que Patricia Bullrich no logra retener de la primaria de Juntos por el Cambio. Lo llamativo es que el grueso de sus apoyos siguen llegando desde el interior del país. Para contrarrestarlo, Sergio Massa buscará activar el rol de los gobernadores del peronismo al relanzar su campaña el próximo sábado en Tucumán”, publicó ayer el sitio eldestapeweb.com.

En la misma sintonía, en tiempoar.com.ar señalaron que “por lo pronto, la intención es llegar el viernes, cenar junto con gobernadores, integrantes de la CGT, senadores y diputados, con los jefes de bloques de ambas Cámaras a la cabeza. Se espera lograr una amplia foto de familia. Al día siguiente está pautada una reunión de trabajo con todos ellos y por la noche se realizará el primer acto masivo del oficialismo en esta campaña, ya que hasta el momento no se había acudido a la tradicional herramienta proselitista del PJ: el encuentro directo del conductor con el movimiento”.

Los medios porteños resaltan que Tucumán fue uno de los resultados sorpresivos de las PASO. “Allí, Massa y Agustín Rossi realizaron el acto más nutrido de su corta campaña y luego se encontraron con que Milei ganó la provincia por tres puntos. Manzur y su sucesor, Osvaldo Jaldo, le aseguraron a Massa que lo darán vuelta, como ya hicieron en las elecciones locales”.

Y agregan que “de esa manera, también buscarán dejar atrás algunos desencuentros de los últimos tiempos. La mayoría de los gobernadores decidieron desdoblar las elecciones provinciales y en el comando de campaña hubo quienes pensaron que hubo demasiada pasividad durante la campaña para las primarias nacionales. Incluso, circuló la versión de que Massa no era un candidato de su agrado, una curiosidad dado que fueron algunos gobernadores los que intervinieron para que sea el elegido. Para más, en la semana hubo mandatarios que avisaron que no pagarían el bono de 60 mil pesos dispuesto por el ministro de Economía y candidato como recomposición salarial luego de la devaluación impuesta por el FMI”.

Bono

El gobernador riojano Ricardo Quintela se encargó de aclarar ambos puntos. Respecto al adicional, explicó que muchas provincias ya habían otorgado paliativos y que otras tenían aumentos con cláusula gatillo (como La Pampa), así que no necesitaban otorgan recomposición.

“Quieren instalar la idea de distanciamiento de los gobernadores peronistas con el Ejecutivo nacional y el candidato, eso es falso”, marcó Quintela. El riojano reconoció que tal vez faltó énfasis en el primer tramo de la campaña y que el resultado los sorprendió, pero que el apoyo a Massa se mantiene firme y que eso se verá claramente el viernes y sábado en Tucumán.

En tanto, en Tiempo sostienen que los anuncios de Massa sobre el pago del bono “cayeron de manera desordenada en las provincias, lo que devino en que los gobernadores peronistas tuvieran que salir a aclarar la modalidad que tendrán en sus territorios los bonos y ajustes paritarios que implementaron para pelearle a la inflación. Santa Cruz comunicó que ya había dado un bono de cien mil pesos en julio, La Pampa tiene cláusula gatillo mensual ajustada por el Indec, Entre Ríos ya había dado un bono de 16% en agosto. Sin embargo, la falta de comunicación previa y la implementación despareja a nivel nacional mostró un oficialismo descoordinado y propenso a las críticas”.

“Casa por casa”

En una nota se indica que los gobernadores “ahora también pondrán en juego espacios de poder propios porque se elegirán senadores y diputados, así que el interés por hacer un buen papel se potencia”.

“Massa ya habló personalmente con la mayoría de los gobernadores, que le prometieron hacer todos los esfuerzos. También hay una búsqueda de movilizar a la militancia. El jefe de gabinete y candidato a vice Agustín Rossi encabezó en la semana una actividad desde la sede del PJ de la calle Matheu a la que se conectaron casi mil dirigentes del interior, donde pudieron escuchar algunos lineamientos del mensaje oficial con los que ir ‘casa por casa’ a dar vuelta la situación. Con un justicialismo que parece con el freno de mano puesto, Rossi busca ocupar el rol de ser quien le hable a los militantes. «Massa está muy ocupado con las cuestiones de la gestión, así que Rossi está tratando de ocupar los lugares que quedan sin cubrir”, sostienen.

El voto “del interior”

Los medios de CABA aseguran que “el voto en el interior se ve cada vez más decisivo. En provincia y ciudad de Buenos Aires los apoyos a Milei suben un poco, pero se mantienen en los niveles de una tercera fuerza. Un trabajo de la consultora Circuitos mostró que en Ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo hace mucho que juega de local, Bullrich se mantiene al frente con el 36,1%, pero perdiendo muchos votos respecto al 48,3% que sumó Juntos en las primarias. Massa, en cambio, sube del 23,6 al 27,3% y el candidato libertario del 17,7 al 21,8%, en un tercer lugar a distancia. En la provincia, los últimos sondeos marcan que UxPatria mantiene la delantera y asegura la relección para el gobernador Kicillof, con Bullrich y Milei disputando el segundo puesto”.

Y agregan: “Por eso, a diferencia de lo que ha sucedido tradicionalmente en el país que los fenómenos políticos se ‘’exportan’ desde el AMBA hacia el interior, en esta ocasión sucedería lo contrario: el interior consagra a un candidato, que curiosamente es porteño y que en el primer tramo de la campaña ni siquiera visitó muchas provincias en las que triunfó. Sin embargo, fue el vehículo que encontró el elector del interior para expresar su enojo contra la ‘casta’, una dirigencia nacional muy identificada con el área metropolitana. ‘Está subiendo en intención de voto en todo Cuyo, en Córdoba, en el NEA y en el Sur’, aseguraba un encuestador. ‘Parecería que el peronismo dejó de representar a quienes representaba’”, interpretaba.

“Esos números lo daban a Milei acercándose al 40% con Massa instalado como su seguidor pero con alrededor del 30%. Es decir, que una resolución en primera vuelta ya no es una hipótesis descabellada”.

“No es una mercancía”

Tras las polémicas declaraciones de Javier Milei sobre la apropiación de los ríos por parte de intereses privados, el candidato a diputado nacional de UxP, Ariel Rauschenberger, le respondió: “El agua es un derecho humano no una mercancía. Los pampeanos y las pampeanas sabemos lo que significa defender ese derecho”. En su cuenta de X (ex Twitter), el ministro escribió: “Coherente a sus propuestas, Milei habla de privatizar los ríos, algo alejado totalmente de la Constitución y la conciencia ambiental. El agua en mano de empresas privadas será algo a lo que sólo podrán acceder unos pocos. Ya conocemos ese modelo de país y no podemos permitir que eso pase”.