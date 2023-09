Massa cruzó a Milei por su postura a favor de la venta de órganos

La referencia de Massa tiene que ver con una polémica declaración de Milei formulada en junio de 2022, durante un reportaje radial con el periodista Jorge Lanata, en el que se pronunció a favor de la venta de órganos.

«Es un mercado más. Es una decisión de cada uno. ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Mi primera propiedad es mi cuerpo, ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo?», sostuvo el libertario, que a raíz de esto recibió un sinfín de críticas.