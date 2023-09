El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) criticó que La Pampa haya adherido al Pacto Federal del Agua. “No se sabe bien ni el alcance ni el contenido que puede tener ese Pacto, pero tengo en claro como seguramente lo tiene el gobernador Ziliotto, que los problemas hídricos que tenemos en La Pampa y en el país nunca se van a resolver por un Pacto sino que el camino es avanzar con otros instrumentos”, aseguró.

El legislador dijo que “el artículo 41 de la Constitución Nacional ordena establecer los presupuestos mínimos por una ley federal y no por un pacto interprovincial. Si vamos a esperar resultados de un pacto interprovincial va a pasar como con la coparticipación, que nunca va a haber un pacto de coparticipación federal por la sencilla razón de que ninguna provincia está dispuesta a ceder. Ese Pacto es una ilusión de la Constitución”.

– ¿Pero ya existe una ley de presupuestos mínimos para la gestión de las aguas?

– Sí, es la ley 25.688 que se conoce como de régimen de gestión ambiental de las aguas y si bien fue sancionada hace dos décadas, hay muchos aspectos que nunca se cumplieron, principalmente los aspectos que benefician a las provincias que están ubicadas aguas abajo como es el caso de La Pampa.

– ¿Qué parte de la ley no se está cumpliendo?

– Muchas partes, por ejemplo la que crea los comités de cuencas hídricas, porque si bien hay varios comités constituidos, casi ninguno funciona como tendría que funcionar. Tampoco se cumple el artículo sexto que prohíbe utilizar las aguas de cuencas interjurisdiccionales cuando ese uso le provoca un daño ambiental a la jurisdicción que está aguas abajo.

– ¿Qué hace falta para que se cumpla la ley 25.688?

– Hace falta que Argentina tenga una mirada federal en lo que hace a la administración de los recursos naturales que comparten dos o más provincias. Esa visión federal queda solo en las palabras de las leyes y de los pactos, pero en Argentina no existe. Las provincias que están aguas arriba hacen lo que se les antoja y la Nación siempre mira para otro lado y se hace la distraída.

– ¿Cuál es el sentido de que La Pampa participe de un Pacto Federal del Agua?

– No tengo la respuesta, pero nadie se imagina a Mendoza o a San Juan firmando y cumpliendo un Pacto Federal del Agua y resignando pretensiones sobre los ríos que vienen explotando de manera unilateral e inconsulta. Y si estas provincias no se pliegan al Pacto como pienso que no va a ocurrir, no le encuentro demasiado sentido.