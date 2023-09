Los videos que grabó Silvina Luna hasta su último día para que sirvan de prueba contra Aníbal Lotocki

Y agregó: “Me contaba Ezequiel en un momento que en la clínica, en muy mal estado Silvina, se grababa. Que quede todo registrado… Me dijo que al principio Silvina no veía su final, pero después… no sabe bien si ella se dio cuenta del todo”.

Ese material aún no está publicado, pero en el caso de que se haga efectivo el documental o simplemente los videos, pueden ser una prueba clave para el caso contra Lotocki. No solo para ellas sino para otras mujeres que fueron inyectadas con el mismo material.

Aníbal Lotocki, más complicado: pidieron su detención en una nueva causa

La situación judicial del médico cirujano Aníbal Lotocki se complica: tras el pedido de prisión preventiva del abogado Fernando Burlando por la muerte de Silvina Luna, el fiscal Lucio Herrera solicitó su detención en la causa donde se lo investiga por tentativa de homicidio con uso de veneno al actor uruguayo Raphael Dufort.

El jueves, Fernando Burlando, el abogado que representa a la familia de Silvina Luna, pidió la prisión preventiva para Lotocki. Además, aseguró que es «un gran cambio en la situación procesal» del médico. «Hay muchos procesos investigando sus actividades y queremos garantizar su comparecencia en el juicio», sostuvo.

La presentación se hizo en el Tribunal Oral N°28, que fue donde se dictó la sentencia condenatoria a cuatro años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la profesión.