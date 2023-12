Racing Club venció 1 a 0 a Jorge Newbery de Rancul, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Pampeana de Fútbol, y quedó con posibilidades matemáticas de alcanzar a Costa Brava en el primer puesto.

En La Fortaleza Alba, el único tanto del partido lo marcó el delantero Martín Roldán a los 47 minutos del complemento, y seguidamente se fueron expulsados el autor de la conquista y los visitantes Emilio Sartori y el arquero suplente Lex, por tumultos durante el festejo racinguista.

Racing Club jugó con la «oreja en la radio», como dice el viejo dicho popular. Y conociendo el resultado del clásico piquense (Ferro superó 1-0 a Costa), atacó incesantemente, durante varios lapsos con más ganas que fútbol, para quedarse con los tres puntos.

Leguizamón mandó al campo de juego a prácticamente todos los delanteros que tenía en el banco de suplentes, e implementó variantes para tener mayores alternativas en el juego ofensivo.

El arquero visitante, con el transcurrir de los minutos, se fue convirtiendo en la figura del partido. En el primer acto despejó un cabezazo de Roldán que se metía en el palo derecho; después contuvo un disparo de Carrizo que tenía destino de red; contuvo un taco de Fredes dentro del área chica y despejó otro remate de Carrizo que en segunda instancia pegó en el poste y se fue por la línea de fondo.

En el complemento todo continuó con el dominio albo, y con un equipo visitante que apeló a contragolpes. El equipo castense atacó con todos los jugadores de campo. Tuvo una chance el defensor Renzo Frank, que terminó rematando muy desviado por encima del travesaño; y después un centro de Leguizamón -el otro destacado del partido- que conectó de cabeza Fredes y el arquero Roldán alcanzó a despejar. Otra jugada similar, con centro de Leguizamón para la cabeza de Fredes, la alcanzó a contener el guardameta visitante, y en este caso el defensor Coronel sacó el balón sobre la línea de gol, cuando arremetía Oviedo para empujarla.

Los de Rancul tuvieron un contragolpe muy claro, que lo administró mal Torres porque iban tres jugadores visitantes contra un defensor local, y descargó hacia la izquierda para Cristian Argüello, que no alcanzó el balón porque se fue por la línea de fondo.

Y cuando se bajaba el telón y el arquero Santucho fue a cabecear, llegó un tiro libre de Leguizamón que peinó Renzo Frank en la medialuna, e ingresó en soledad Roldán para conectar un cabezazo que colocó el 1 a 0.

El festejo de Roldán golpeándose el pecho en el sector de la tribuna visitante desató una serie de tumultos que terminaron con las expulsiones del propio Roldán y de los visitantes Sartori y Lex.

Clásico Verde

El clásico de General Pico quedó en manos de Ferro, que como local le ganó 1-0 a Costa Brava y estiró la definición del Clausura a la última fecha, porque el Verde quedó a tres puntos de su vencido al igual que Racing de Castex y All Boys de Trenel, que también ganaron.

El único gol en el Coloso del Barrio Talleres fue marcado por Laureano Cabral a los 30 minutos. El mismo Cabral y Nicolás Camerlinckx fueron expulsados en Ferro; en tanto que Costa terminó con tres menos por las rojas a Matías Pagliaricci, Leonardo Bonivardo y Joaquín Arce.

El otro que quedó a tres de Costa Brava es All Boys de Trenel, que venció 2-0 como visitante a Sportivo Independiente por los dos tantos de Bautista Godoy.

Además, Estudiantil de Castex le ganó como visitante a Ferro de Realicó 2-1 y buscará un triunfo en la última fecha, más una «mano» de su clásico rival, Racing, que debería sacarle puntos a Cultura Integral de Colonia Barón para que el Bohemio mantenga la categoría. Alejo Aman y Carlos Henneberg, de penal, marcaron para los castenses; en tanto que Paolo Antonelli hizo el gol de Ferro. Hoy, el Bohemio suma 15 puntos en la General (está último) y Cultura tiene 17.

Por otra parte, Alvear FBC y Cultura Integral igualaron 1-1, con tantos de Alvaro Cuello para el Azul y de Federico Hollmann para los de Barón.

Finalmente, Ferro de Alvear le ganó 2-1 a Juventud Regional de Miguel Cané y escapó a la zona de descenso directo. Joan Romero y Eric Rosas, de penal, marcaron para el Verde; Tadeo Rodríguez para los de Cané.

Posiciones

El Clausura quedó encabezado por Costa Brava con 23 puntos; Ferro de Pico, Racing y All Boys suman 20; Estudiantil 14; Alvear FBC, Juventud e Independiente 13; Ferro de Alvear 12; Jorne Newbery 8; Ferro de Realicó 7 y Cultura Integral 4.

En la última fecha jugarán Costa Brava vs. Independiente; Cultura Integral vs. Racing; All Boys vs. Ferro de Realicó; Estudiantil vs. Juventud Regional; Ferro de Alvear vs. Alvear FBC y Jorge Newbery vs. Ferro de Pico.