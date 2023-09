Lejos de quedarse callada, este lunes en una entrevista con «Soñé que volaba», el programa de Migue Granados, Lali volvió a referirse sobre la coyuntura política y social de la Argentina y la repercusión de su tuit. “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real», resaltó.

«No me vas a ver contestando. Hay gente que dice cosas tremendas ante una opinión que no es como la de ésa persona, y ahí tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos, que no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Y lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”, reflexionó.

Lali y su compromiso como artista. “Es imposible no expresarme como ser social”. pic.twitter.com/U7bV0qv4kZ — OLGA (@olgaenvivo) September 25, 2023

Y agregó: «Uno es la historia que tiene, y yo en algún punto crecí en una casa donde la historia de nuestro país, y lo que pasó en nuestro país es heavy, entonces para mí es imposible no expresarme como ser social, en un tuit o ahora que estamos hablando de esto».

«Podría no hacerlo, obvio, estaría relajadísima durmiendo la siesta, pero la verdad es que en mi caso no soy así, soy muy respetuosa y pido el mismo respeto de cualquiera”, concluyó.