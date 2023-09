La exmandataria se pronunció así al reaparecer en público tras dos meses, en medio de la campaña electoral, encabezando la charla “De castas, herencias, derrumbes y futuro”, en el Auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde estuvo acompañada por el conductor y militante Pedro Rosemblat.

En su nuevo mensaje, Cristina Kirchner sostuvo que “hay que hablar de la casta de los economistas, que tuvieron un rol fundamental en el modelo neoliberal” y además de aludir a Domingo Cavallo y José Luis Machinea, apuntó contra Carlos Melconian, con quien se había reunido el año pasado y actualmente es quien comandará el Ministerio de Economía si Patricia Bullrich es presidenta.

Sostuvo que durante la dictadura “el que estatizó la deuda privada fue Carlos Melconian”, y preguntó a los presentes: “¿Alguien sabía eso?”. Y recordó la reunión que mantuvo con él en 2022, de la cual aclaró que no la había pedido ella, sino que fue a instancias de autoridades de la Fundación Mediterránea.

“Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía el en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetaridad, dos monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria (del corralito). El tema es para qué van a sacar los dólares, ¿para ir al supermercado?”, sostuvo.

El pilar principal de su charla fue el de rechazar las postura de los candidatos y economistas ligados a La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio de que el problema del país es “el déficit fiscal o la alta presión tributaria”, mientras que identificó como las dificultades centrales de la actual Argentina al “endeudamiento con el FMI” que dispuso el exmandatario Mauricio Macri y la “pérdida de valor del peso” que lleva a la bimonetaridad ya que parte de la población busca refugiarse en el dólar.