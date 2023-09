La Municipalidad de Santa Rosa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para un nuevo Programa de Empleo Independiente (PEI).

Desde el área afirmaron que es «una excelente oportunidad para que emprendedores y emprendedoras de la ciudad sigan ampliando sus proyectos».

El PEI consiste en la asistencia técnica y económica para la puesta en marcha o expansión de emprendimientos productivos con la adquisición de conocimientos, herramientas e insumos.

El objetivo de este programa es promover el autoempleo y potenciar proyectos de la capital pampeana para mejorar su productividad.

Requisitos

Entre los requisitos para acceder al PEI están los siguientes puntos:

1) Presentar un proyecto en actividad con ideas innovadoras, sustentables y en entornos colaborativos; 2) Acreditar experiencia previa y capacitaciones realizadas; 3) No ser trabajador activo, ni Monotributista Régimen General. Se acepta Monotributista Social; 4) No tener ayudas de otros Programas Nacionales, Provinciales y Municipales; 5) No tener beneficios previsionales y/o pensiones no contributivas incompatibles en el PEI; 6) Certificación Negativa de ANSES.

Inscripción

La pre-inscripción podrá realizarse a través del correo electrónico [email protected] y se solicitará que el asunto del mail sea «PEI – Inscripción».

El plazo de inscripción es hasta el 30 de septiembre y será necesario consignar los siguientes datos: apellido y nombre completo, Nº de D.N.I, Nº de CUIL/CUIT y teléfono de contacto.

Además, se solicitará la descripción del proyecto con los siguientes ítems: localización del proyecto, actividad desarrollada, qué productos o servicios ofrece, equipamientos e insumos a invertir, capacitación para su emprendimiento, en qué temas le interesaría capacitarse e información adicional inherente al emprendimiento.

Se trata de la segunda cohorte de inscripción para este programa, perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEyS) y trabajado de forma coordinada con la Agencia Territorial Santa Rosa.

