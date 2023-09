Eduardo Castex cumple 115 años y lo celebró con un desfile cívico militar, espectáculos musicales, artesanos y un variado patio gastronómico.

Este medio dialogó con la intendenta Mónica Curutchet con motivo de un nuevo Aniversario y la mandataria castense se refirió a la actualidad de la ciudad y los proyectos que están previstos ejecutar en los meses venideros.

¿Cómo arriba Eduardo Castex a este nuevo Aniversario?

– Estamos en un muy buen momento y estos 115 años nos encuentran con un pueblo ordenado, con muchos proyectos y una inversión importante en obras, pero sobre todo con un Municipio muy cerca de la gente, que es lo que uno trataba de establecer al llegar a este aniversario, finalizando esta gestión.

En cuanto a las obras importantes, podemos mencionar el asfalto de las 47 cuadras, la entrega de viviendas y se están construyendo otras 50 y el recambio de luminarias led, fueron muy importantes en el proceso de obra pública y contundente en la transformación de la calidad de vida de muchos vecinos. Creo que ha sido importante el trabajo que se realizó con los emprendedores locales y productores que le ha dado a ellos la posibilidad de pensar en un contexto que es difícil pero se sintieron acompañados.

¿Qué objetivos hay hasta fin de año?

– Continuar e ir finalizando el proyecto del plano urbanístico, que era algo ambicioso que fuimos trabajando y probablemente sobre fin de año y principio del que viene esté concluido y es uno de los objetivos a cumplir.

Me parece que dentro del año complejo es fundamental, es cuanto podemos acompañar y estar cerca de las familias que necesitan el apoyo de la misma manera que lo venimos haciendo, pero con una presencia muy cercana, porque es difícil atravesar el contexto socioeconómico que afronta el país.

¿Qué necesidades plantea la gente y cómo lo están afrontando?

– Lo más importante que se plantea es el tema de viviendas, por eso es ir acompañando a las empresas que ya se encuentran en la localidad trabajando, que son 10 del Plan Mi Casa y 40 de Casa Propia. Estamos con muchas expectativas de que esas obras se terminen y que llegue un sorteo para darle una adjudicación el año que viene. También acompañamos a algunos vecinos en necesidades urgentes con la ayuda de una parte de lo que son alquileres en casos necesarios.

¿Cómo se encuentran financieramente?

– Desde el comienzo de gestión fuimos un Municipio equilibrado en finanzas y tenemos los gastos absolutamente planificados y se trabaja sobre una agenda austera en función de decisiones o cuáles son las inversiones que benefician a los vecinos, teniendo en cuenta que la obra o la inversión tiene que ser en función de lo que podemos recaudar.

Siempre es positivo, porque tenemos un agradecimiento muy grande a los vecinos que han acompañado a la gestión y de esa manera al crecimiento de la localidad, pero entendemos que es un esfuerzo muy grande de cada vecino para pagar las tasas municipales; las finanzas son equilibradas, pero en función del trabajo del día a día con los recursos que tenemos

En diciembre asume su segundo mandato. ¿Ya están trabajando para ello y los nuevos desafíos?

– Estamos trabajando para ello, la cabeza está puesta probablemente sabiendo que tenemos una continuidad, pero al mismo tiempo genera responsabilidad, y si bien no empecé a trabajar en lo que será el nuevo organigrama y los funcionarios, sí tengo algunas ideas de renovación y modificación del mismo organigrama. Me parece que tiene que ver con una segunda etapa de mayor crecimiento y eso lo veremos entre octubre y noviembre de lo que será la nueva gestión y me parece que en tiempos vamos a estar bien.

Mensaje

Al finalizar la entrevista, la intendenta de Eduardo Castex dejó un mensaje de unión. “El éxito de un pueblo siempre tiene que ver con el crecimiento de cada uno de sus pobladores, la fuerza que da la unión y el orgullo donde estamos nos van a llevar a que ese crecimiento sea más rápido. Nosotros desde el gobierno municipal trabajamos a diario para que se lleve a cabo, pero es muy importante también el trabajo, el acompañamiento y el esfuerzo de cada vecino de Castex. Sé que entienden lo que les estoy diciendo y agradezco profundamente que lo respeten y entiendan para lograr los objetivos. Un abrazo grande para todos y comprometerme y comprometer a todos para que lo hagamos juntos”, completó.

Fuente: La Reforma