Un grupo de madres y padres de alumnas y alumnos de la Escuela Hogar 88 «Maestro Franklin Atencio» de La Humada denunció la explosión de un calefactor en un aula el martes de la semana pasada. También se quejaron de que hay violencia y que no se alcanzan objetivos educativos.

Ayer la coordinadora de Área, Marcela Peralta, que estaba ese día en la escuela, volvió y se reunió con las familias de los educandos del sexto grado donde ocurrió el incidente. «Muchas palabras, pero nada de soluciones», dijo una madre.

Fuentes allegadas al establecimiento confiaron a este diario que el hecho fue el martes de la semana pasada. «Podría haber sido una tragedia. Son 4 o 5 chicos que tienen un mal comportamiento y ese día empezaron a manipular un calefactor del aula de 6º grado hasta que en un momento lo hicieron explotar. Los chicos y la maestra, que estaban allí, salieron corriendo desesperados y llorando».

El grave incidente ocurrió en momentos en que estaba presente en la escuela la coordinadora de área, Marcela Peralta. Pese a la grave connotación que se desprende de la situación no hubo un comunicado oficial desde las autoridades educativas. «Nos enteramos por nuestros hijos», se lamentaron.

La progenitora admitió que están pasando «cosas que no corresponden como hechos de violencia en el sexto grado y las autoridades no le ponen límites. Tenemos miedo por nuestros hijos, realmente el otro día pudo pasar una tragedia. Esto se tiene que terminar, las autoridades de Educación tienen la responsabilidad de solucionarlo antes que sea demasiado tarde».

Volvió la coordinadora

La fuente a la que accedió este diario reveló que la coordinadora volvió ayer a La Humada. «Vino con parte de su equipo y se reunió con las familias. De los 13 alumnos y alumnas del curso solo faltaron dos de los padres», reveló. No obstante, la mamá aseguró que en el encuentro no se arribaron a conclusiones que pudieran solucionar la situación. «Fue a las 14.30 y la charla duró unas dos horas, pero no se llegó a nada que permita hacer algo para que esto cambie. No puede ser que unos pocos le compliquen la escolaridad al resto», señaló. «Necesitamos que Educación tome cartas en el asunto, que entiendan que es grave y están a tiempo. La reunión de ayer con la coordinadora sinceramente no nos sirvió porque no encontramos respuestas a nuestros planteos. Necesitamos que las autoridades nos escuchen a los padres y también a los chicos que son los que sufren las consecuencias», concluyó la progenitora.