Referido a la decisión de Tomás Holder, el exfutbolista señaló: «Son códigos de la vida. Me pareció de malo, no me gustaron las formas». Así, apuntó fuertemente en contra del ex Gran Hermano 2022, y no es la primera vez que el influencer aparece en escena por el destrato de un compañero.

Para finalizar, Sarmiento habló sobre el trabajo de los coaches del Bailando 2023: «Salen a las 7 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche. Económicamente, no ganan mucho, no podés jugar con el trabajo y el dinero de las personas«. Hace algunos días, Tomás Holder hizo énfasis en que Davo Fredes no vivía de ello, lo que lo ayudó a tomar la decisión de prescindir de él.