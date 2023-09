La medida comenzará este miércoles, ante la falta de respuestas de la Municipalidad de Santa Rosa al pedido de apertura de paritarias y de traslado del equipo de trabajo. En las reuniones de trabajo, el municipio impide tratar el conflicto gremial.

Las trabajadoras de la Dirección de género y diversidades de la Municipalidad de Santa Rosa comenzarán este miércoles una nueva medida de fuerza, esta vez por 72 horas. El paro se produce ante la falta de respuestas de la gestión municipal al pedido de apertura de paritarias y del traslado del equipo de trabajo al Centro Territorial Integrador de Políticas de Género, de acuerdo a lo prometido por el intendente Luciano di Nápoli y la directora del área, Gabriela Bonavitta.

Las trabajadoras, agrupadas en ATE, ya realizaron dos paros, uno de 24 y otro de 48 horas, en las últimas semanas, pero no hubo ningún tipo de respuestas del municipio. Mañana comenzará otra medida de fuerza y, de mantenerse la postura del Ejecutivo, la próxima semana se iniciará un paro por tiempo indeterminado.

La única novedad en torno a la Dirección en conflicto fue un memorándum interno donde convocaban a una reunión del área, pero en donde no se podrían tratar conflictos gremiales. Según pudo saber El Diario, el encuentro con las encargadas del área sería sólo para tratar los casos que se atienden en la Dirección de Género y Diversidades.

La conducción de dicho espacio también es parte del conflicto. «Nosotras estamos llevando adelanta la dinámica diaria de atención, porque la directora Gabriela Bonavitta está de licencia y ahora se sumó la Secretaria (de Desarrollo Social) Clarisa Alzuri. Ante eso, en un memorándum interno designaron a una compañera como jefa de Coordinación del área, quien hace dos meses que entró a trabajar y es una compañera monotributista, precarizada», detalló en el último paro la delegada de ATE, Mariana Andueza.

Bonavitta fue denunciada por las trabajadoras por violencia y acoso laboral; luego se hizo cargo la secretaria Alzuri, pero también fue cuestionada. «Nunca dio respuestas y nos mintió, porque dijo que nos iban a trasladar a todo el equipo al Centro Territorial», explico la delegada gremial.

Ahora, con una encargada nueva, en las reuniones no se puede hablar de los conflictos gremiales.

«Lo único que hacen es mentirnos, dilatar el conflicto y no darnos respuestas. O no tienen respuestas o no les interesa la Dirección y quieren hacer un vaciamiento del área. Un año y medio de conflicto es violencia, el silencio en este momento es violencia», completó Andueza..

Fuente La Arena