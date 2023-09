Según los estatutos de Pampetrol, el cargo de director que dejó vacante Hugo Pérez debería ser ocupado por su suplente, Héctor Pérez, una vez que el Directorio de Pampetrol acepte la renuncia del radical y designe al sucesor. Por el momento, aún no hay una posición clara en ambos partidos, pero todo parece indicar que el PRO se quedara con el lugar que dejó la Unión Cívica Radical.

Este escenario ya había sido anticipado por este diario, tras la renuncia de Pérez. Si bien el catrilense “Tati” Pérez es dirigente del PRO, existían dudas en cuanto a su aceptación del cargo ya que los motivos de aquella dimisión están vinculados a una denuncia por “falta de autonomía” en la empresa energética, cuyo Directorio sería un mero títere del gobierno provincial.

Sin embargo, poco y nada le importaría eso al PRO, que aprovechará para sumar un nuevo cargo, en detrimento de su socio electoral. Como en tantas otras cuestiones, las conductas asumidas por ambos espacios vuelven a demostrar la falta de principios programáticos. Mientras la UCR denuncia que no tiene sentido ocupar el cargo si no participan en el diseño de las políticas energéticas, el PRO considera que eso no importa, ya que asumirán “solo para controlar”.

“Discusión política”.

“Creo que, antes de adoptar cualquier decisión, es necesaria una charla política con el oficialismo para saber si habrá algún cambio en la dirección de la empresa”, opinó Marcos Cuelle. Al ser consultado por LA ARENA, el diputado radical opinó que “sería importante generar un ámbito de discusión, donde el gobierno provincial manifieste si realmente considera a Pampetrol una empresa estratégica para alcanzar la soberanía energética, a través de políticas públicas que involucren a todos los partidos. De lo contrario, solo seríamos meros controladores”.

Aclarando que no expresaba una posición del bloque sino su opinión personal, agregó que “está clarísimo que para tomar fuerza como política pública, Pampetrol debería escuchar a los cargos minoritarios y hacerlos parte en la toma de decisiones” y consideró que “todavía hay margen y oportunidad para seguir siendo parte de una política pública”.

“Ni idea”.

En cambio, desde el PRO, celebraron la renuncia como oportunidad para sumar un nuevo cargo público. “Héctor Pérez está preparado para asumir, para eso están los suplentes”, disparó Martín Ardohain.

El propio “Tati” Pérez consideró que “el cambio debería ser automático, aunque todavía no tengo información sobre la aceptación de la renuncia. El procedimiento implica que el gobernador acepte la renuncia y habilite la designación del suplente”, dijo. LA ARENA le consultó si el PRO aceptaría el cargo, luego de que la UCR lo abandonara denunciando falta de autonomía, y él respondió: “ni idea, son definiciones que adoptará la alianza, pero hasta tanto no tenga definiciones prefiero no hacer comentarios”.

Por lo pronto, la aceptación de la renuncia y posterior designación del sucesor no le corresponden a Sergio Ziliotto, sino al Directorio de Pampetrol. “Las renuncias al cargo de un Director serán presentadas por escrito ante Presidencia quien la elevará para su tratamiento en el Directorio, en la primera reunión convocada o convocando a una especial si los plazos requeridos por el renunciante no habilitaran la espera. Aceptada la renuncia, el Directorio procederá a designar para el cargo al primer Director Suplente de la clase del renunciante” (Artículo 13, Estatuto de Pampetrol).

Asume el suplente.

La renuncia presentada por Hugo Pérez al cargo de director por la oposición en Pampetrol Sapem aún no fue tratada por las autoridades de la petrolera estatal. Pese a ello, está confirmado que el lugar vacante quedará en manos del PRO.

Según explicaron fuentes de Casa de Gobierno consultadas por LA ARENA, la renuncia “la tiene que aceptar el Directorio. En la próxima reunión se trata, se aceptaría y nombraría al suplente”.

La novedad se introducirá con la asunción de los y las diputadas provinciales electas en los comicios de mayo. “La primer minoría (de la oposición) nombra director titular y síndico suplente, y la segunda un síndico titular y un director suplente. Esos pliegos van juntos y si alguno de los titulares renuncia, asume automáticamente el suplente. Por eso se trata en el Directorio”, señalaron.

Por estos motivos, cuando asuma la nueva composición de la Legislatura se presentará “un nuevo pliego con los mismos o con otros nombres por la primera y la segunda minoría. Pero el procedimiento es que cuando el titular por ausencia o renuncia no esté disponible, el Directorio nombra al suplente”.

En las últimas elecciones resultaron electos siete legisladores y legisladoras de la UCR, seis del PRO y uno del MID, todos como parte del frente Juntos por el Cambio. Como se ha repetido a lo largo de los últimos años, se espera que las fuerzas armen bancadas aparte, con radicales por un lado y macristas y desarrollistas por el otro. Si esto ocurre, la distribución de los cargos de Pampetrol para la oposición será la misma.