Federico Moro, intendente electo La Adela, cuestionó al actual jefe comunal, Juan Barrionuevo, por presentar ante el Concejo Deliberante una lista con 58 pases a planta permanente de trabajadores contratados que incluye funcionarios de la actual gestión.

Moro, dirigente radical que obtuvo uno de los triunfos más resonantes de Juntos por el Cambio en las elecciones de mayo pasado, cuestionó el accionar de Barrionuevo tanto en la gestión como en la campaña y en este período de transición hasta que asuma el nuevo intendente y su equipo. «La oposición hacia 32 años que no gobernaba en La Adela, el cambio se dio gracias a la población que perdió el miedo a arrimarse a las urnas», expresó el radical perteneciente a la línea que encabeza Martín Berhongaray. «La campaña arrancó en febrero, caminando casa por casa. Recorrimos todos lo barrios, escuchamos a los vecinos e instituciones y se notaba que era muy probable que la gente nos acompañara», agregó Moro. «Fue muy corta la diferencia con Ana Pintos y se logró superar al oficialismo, pero el pueblo es otro. En campaña generamos esperanza e hicimos que la gente perdiera el miedo a votar distinto», detalló.

Luego de las elecciones el proceso de transición no comenzó hasta que el intendente electo logró una reunión con Barrionuevo, pero los problemas continuaron en el Concejo Deliberante. «Tuve una sola charla con Barrionuevo y porque la generé yo. Pasamos por todas las estaciones y le dije que por favor trate de ser cauto con lo que haga desde mayo a diciembre», indicó Moro. «Nosotros presentamos un proyecto para que no haya nada fuera de lugar para cuando entremos. El mismo día donde rechazan ese proyecto presenta uno del pase a planta de todos los empleados con 180 días de antigüedad, son 58», expresó Moro y calificó la actitud de Barrionuevo como «totalmente revanchista. Hay contratados hace más de 10 años y justo cuando hay un momento de cambio, donde nos han votado para que muchos de los que están ahí no estén más, meten en esa lista gente que entró con el signo político del intendente. Está el señor de Cultura, de Deportes, la señora a cargo de Turismo. A todos los ha contratado para ponerlos ahora en planta permanente».

El intendente electo aclaró que una vez que asuma «tengo 180 días para dejar sin efecto ese pedido, lo que sin dudas voy a hacer porque lo que Barrionuevo busca es generar malestar en el pueblo. Es una lástima –continuó Moro- porque como va como diputado provincial tiene todas las posibilidades para irse bien del pueblo, pero no. Quiere dejar a esta gente que estuvo con él».

El intendente electo también remarcó que «siempre nos mantuvimos al margen de todo y no quisimos confrontar, pero si hay que jugar en el barro no vamos a dejar que nos pasen por arriba».