La Fundación Estrellas Amarillas realizó 50 acompañamientos terapéuticos de familiares de víctimas de tránsito desde la implementación del número 149 (opción 2).

Además realizaron más de 10 ayudas económicas urgentes por ser los fallecidos o lesionados graves los responsables de la entrada de dinero en el hogar y más de 20 traslados de cuerpos de pampéanos fallecidos en otras provincias.

La entidad realizó un llamado conjuntamente con los familiares de Misael Darío Villareal de tan solo 22 años, -quien falleciera el pasado 14 de octubre tras sufrir un siniestro vial- solicitando la colaboración económica de quien pudiere ayudar a solventar los gastos para su lugar de reposo.

«La recaudación será destinada para el pago del nicho que albergara sus restos. Su madre, quien encabeza este pedido de ayuda desesperado, se encuentra hace más de 8 meses desocupada, habiendo sido Misael la cabeza de familia al momento de su fallecimiento. Para colaborar pueden hacerlo al CBU destinado a la causa, dispuesto en redes sociales», explicó Estrellas Amarillas La Pampa.

El siniestro ocurrió el día 14 sobre las 4 de la madrugada. Misael se dirigía a su trabajo, y en la calle Jorge Newbery al 800 en su moto Yamaha XTZ, por razones aún no esclarecidas, colisiona contra una camioneta estacionada. Es trasladado al Hospital Dr. J. M. Cullen de la ciudad de Santa Fe, debido a que en Gálvez no cuentan con sala de terapia intensiva. Allí no resiste sus graves lesiones y fallece a las pocas horas.

Silvia González explicó que «en nuestra reciente visita a la localidad de Galvez, Santa Fe, fuimos recibidas con la lamentable noticia de que un joven se encontraba gravemente herido, producto de un incidente vial, que al momento de comenzar con nuestra primer charla del día nos informan de su fallecimiento, cuestión por la cual, comenzamos la actividad haciendo un minuto de silencio por el joven Misael y su familia».

Dijo que «inmediatamente nos comunicamos con la Madre del joven, para brindarle todo nuestro apoyo y contención, contactándola con la Línea Telefónica Nacional la Red de Atención a las Víctimas y familiares de Víctimas de siniestros viales 149 opción 2, a fines de que pueda solicitar la ayuda pertinente».

Uno de los primeros inconvenientes surgidos fue el traslado del cuerpo desde Santa Fe a Galvez, por la complejidad de trámites y el costo que conlleva. Que gracias a la cooperativa de Galvez se logro concretar ese trámite. «Causa fundamental y más que relevante, por la cual Fundación Estrellas Amarillas apoya con tal firmeza el continúo trabajo de las Cooperativas, que al igual que en nuestra localidad, Santa Rosa La Pampa, contamos con esta Institución que tanto hace para devolver a su comunidad en gran diversidad de servicios, pero que sabemos que no todas las provincias de nuestro país, cuentan con estas Cooperativas», dijo.

Gonzalez dijo que «en cada una de las que realizamos en todo el país, informamos al alumnado y público asistente respecto a ésta herramienta, presente en Argentina hace aproximadamente tres años, como es la línea telefónica 149 opción 2 Red de Atención a la Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, que tanto apoyo brinda al momento de contacto con las personas en ese estado de absoluta crisis».

En La Pampa, a través de esta línea 149 opción 2, hemos podido concretar cerca de 50 acompañamientos terapéuticos a familiares de víctimas, más de 10 ayudas económicas urgentes por ser los fallecidos o lesionados graves los responsables de la entrada de dinero en el hogar y más de 20 traslados de cuerpos de pampéanos fallecidos en otras provincias.

Sumando más de un centenar de traslado de cuerpos para todo el país. Cabe resaltar que antes de la creación de esta vía telefónica nacional, muchos fallecidos quedaban sepultados en sus lugares de fallecimiento debido a que sus familias no contaban con la economía que les permitiera llevarlos de regreso a su lugar de origen.

Además, conjuntamente con ésta línea de atención hacemos seguimiento prolongado a los doce (12) niños, y adolescentes que han quedado huérfanos de madre y padre o de uno de ellos, quedando en mayor estado de vulnerabilidad.

«La línea 149 opción 2, dependiente de la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) cuenta con la atención gratuita las 24 hs, los 365 días del año dando respuesta inmediata e integral a las muchas consecuencias que derivan de los siniestros, por ejemplo en cuestiones de discapacidad, tratamientos y alojamientos durante los mismos», explicó Estrellas Amarillas.

«Cada provincia cuenta con un referente local para servir de nexo; en La Pampa, esta ardua, compleja, emocionalmente comprometida y constante acción la realizan los propios familiares de víctimas pertenecientes a la Fundación Estrellas Amarillas Ad Honorem, comprometiendo a la causa su tiempo completo, con el claro propósito de que quien sufra un siniestro vial, o pase por el terrible dolor de la muerte de un ser querido, no lo haga como en tiempos pasados… como les toco a ellos, en total soledad», detalló la entidad.

Fuente El Diario