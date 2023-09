Encontraron en el Riachuelo el cuerpo del joven de 17 años desaparecido

Según detalló el letrado en diálogo con C5N, cerca las 22.10 de este domingo recibió el llamado de la comisario a cargo, Karina Agostini, de la División Infancia y Adolescencia advirtiendo que “encontraron un cuerpo en Puente Alsina tirado en el Riachuelo boca abajo” que coincidía con todas las características, ya sea física y la ropa, con el adolescente.

“En cuestión de segundo me llegó una serie de fotos que efectivamente era él, entonces lo tuvimos que manejar con mucha precaución, esperar psicólogos y demás, y reunir a la gente de la Fiscalía junto con la División de búsqueda. Cerca de las 00.15 nos acercamos al domicilio de la madre para informarle sobre eso y luego nos dirigimos a la Comisaría de Lomas porque el cuerpo apareció en el lado de provincia, al costadito del puente, muy cerquita de la Comisaría 10ma”, detalló Rojas.

Las hipótesis que maneja la familia de Román Ramírez sobre su desaparición y muerte

Tras confirmarse la noticia de la muerte de Román Ramírez, el abogado aseguró que “la familia está destrozada, muy tristes y consternados, estaban abrazadas a la esperanza y a la vida”, sin embargo, “hoy nos levantamos y nos abrazamos a lo opuesto”.

Si bien el letrado sostuvo que van a esperar la autopsia para determinar las causas de su muerte del adolescente, la hermana de la víctima, Yessica, aseguró que su hermano tenía el celular en el bolsillo en el momento en el que encontraron el cuerpo y explicó que el cadáver “posiblemente esté ahí desde el día en que desapareció”.

Con respecto a las hipótesis que se barajan sobre la muerte, la joven aseguró que Román había ido a bailar en Celina junto a sus amigos y que no había tenido ningún conflicto en la fiesta. “Hablé con el amigo que estuvo con él esa noche en el boliche y me dijo que estuvieron ahí y que Román después se fue, nada más. Nos dicen que el recibió una llamada adentro del boliche y que de ahí después salió. No sabemos quién lo llamó”, reveló.

Al mimo tiempo, Yessica dijo que “no hay confianza con los amigos que lo acompañaron al boliche porque lo dejaron solo”. “Dicen que no se hallaba adentro del boliche, que no estaba cómodo. ¿Por qué no lo llevaron a mi casa si el quería volver? Le dijeron que no, que se quede un rato más”, se preguntó.

La denuncia por la desaparición del joven, residente del Barrio 20 de Villa Lugano, en CABA, había sido radicada el pasado martes, lo que activó la intervención de la División Infancia y Adolescencia de la Policía porteña para su búsqueda.