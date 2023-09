En la reunión de la Comisión de Hacienda, presidida por el diputado Roberto Robledo, estuvo presente el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, junto a su gabinete. El funcionario explicó los alcances del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, mediante el que se amplían las partidas de recursos y erogaciones, aprobadas por la Ley 3511. Concretamente el titular de la cartera económica manifestó que “el presupuesto, aprobado a finales del año pasado, contemplaba una inflación anual del 60% y un precio en la cotización del dólar que no superaría los $269. Naturalmente semejante desfasaje entre lo previsto y los valores de la actualidad, hacen necesaria la actualización de la ley 3511 en $68.449.000.000, o sea un incremento sobre los 400 mil millones presupuestados de un 17%”. Bisterfeld señaló que “la intención es que no sea necesaria, después de esta ampliación de recursos y erogaciones, ninguna otra” y reveló que “se torna urgente destinar el 48% del incremento solicitado a la política salarial que, en virtud de los acuerdos paritarios, está en constante suba, fundamentalmente al tener nuestra provincia la cláusula gatillo mensual”. La iniciativa contempla la delegación en el Poder Ejecutivo de la facultad extraordinaria del incremento necesario automático en este rubro, para poder cumplir con los compromisos que se vayan asumiendo. Otro aspecto saliente del proyecto, según explicó el ministro, tiene que ver con la adaptación del contrato de siete obras (entre ellas las de las rutas 18, 20 y la travesía urbana en General Acha), enmarcadas en la normativa nacional, a las disposiciones provinciales. El titular de Hacienda ejemplificó esta necesidad con las dificultades que tienen las empresas para asfaltar las rutas, ya que la normativa nacional les impide el acopio de asfalto, algo que sí podrían hacer, si su relación contractual se rigiera con la normativa provincial. Más tarde, el diputado Mauricio Agón cuestionó que “siempre tengamos que ir de atrás, porque así como era evidente que a la hora de votar el presupuesto se estaba subestimando la expectativa inflacionaria considerando que iba a ser del 60%, ahora también, incrementándolo solo en un 17%, cuando sabemos que la inflación será del 120%, estamos desconsiderando la expectativa general”. En respuesta, Bisterfeld señaló que “el Poder Ejecutivo tiene que seriamente manejarse con las pautas que nos remite el gobierno nacional, no podemos proyectar en base a especulaciones”. Agón, junto a las diputadas Sandra Fonseca y Laura Trapaglia, cuestionó que una vez más se le tenga que delegar al Ejecutivo la posibilidad de contar con facultades extraordinarias, “porque primero te las solicitan porque platean que hay una emergencia, pero después quedan para siempre”. l ministro les respondió que “en este caso sólo se están pidiendo para poder acompañar la demanda salarial que deberá incrementarse mes a mes por la cláusula gatillo acordada entre el gobernador y los gremios, y será sólo hasta fin de año. No hay que desmerecer que la política salarial del Gobierno de La Pampa es única en el país”. Bisterfeld explicó que para afrontar el incremento solicitado “no se quitará de ninguna otra partida, sino que el proyecto propone ampliar las partidas de recursos y erogaciones” y reveló que “el incremento de los recursos coparticipables; de la recaudación general de impuestos provinciales, concretamente ingresos brutos; y de las regalías petroleras, que al ser en dólares representan una suba muy importante en sus valores”. Las y los diputados de esta comisión emitieron dictamen aconsejando por mayoría la aprobación del proyecto. La minoría, integrada por los y las representantes del Propuesta Federal y UCR, fijarán posición durante la sesión el día de su tratamiento. Modificación de la Carta Orgánica del Banco de La Pampa. Concluida la reunión de Hacienda, las y los legisladores de esa comisión, junto a los de la de Legislación General, Cultura y Educación y Asuntos Municipales, presidida por el diputado Julio González, se constituyeron en plenario para escuchar al ministro Bisterfeld dando las explicaciones del proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se efectúan modificaciones respecto del texto de la Ley 3511 – Presupuesto General de Gasto y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Financiero 2023 y modificación de la Carta Orgánica del Banco de La Pampa S.E.M. “La modificación de la Carta Orgánica obedece a la ampliación del capital, debido a las utilidades del último ejercicio. Una parte se distribuye en efectivo, que es lo que permite la normativa del Banco Central y otra parte se capitaliza. Y la porción destinada a la capitalización es mayor que el quíntuple, se hace necesario modificar el estatuto”, detalló. Bisterfeld manifestó que “todas las utilidades del último ejercicio, se inyectan al Banco de La Pampa para que tenga mayor fondeo, mayor capital para las actividades que realiza el banco, sobre todo en apoyo a las actividades productivas. El incremento de las utilidades del ejercicio económico 2022 ha sido de 3.800 millones. Son 3.400 millones del ejercicio y 400 millones sin distribuir, de todas sus actividades, de su colocación financiera”. Ante los legisladores, Bisterfeld aseguró que “el Banco de La Pampa es solvente y, por decisión política se está capitalizando, para que tenga mayor respaldo financiero y poder continuar con sus actividades como los diferentes créditos a las actividades productivas, las promociones que se lanzan. Para todo eso se debe contar con el respaldo financiero detrás y por eso se capitalizan nuevamente las utilidades del ejercicio del año pasado”. Las y los legisladores, en plenario, sacaron despacho aconsejando, por mayoría, la aprobación del proyecto. La minoría, integrada por las y los diputados de Propuesta Federal y UCR, fijarán posición durante la sesión el día de su tratamiento. Fideicomisos Inmediatamente después, se sumaron al plenario, las y los diputados de la comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria, Obras y Servicios Públicos, presidida por Ariel Rojas, para tratar, junto al responsable del Fideicomiso de Garantías Pampeanas, Sergio Pereda; la directora de administración del ministerio de la producción, María Belén Canal y el director del Ceret (Centro Regional de Educación Tecnológica), Juan Manuel Bello, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el fideicomiso Productos Lácteos Mamuu. “La estructura de un fideicomiso posibilitará mejores herramientas, como el acceso a créditos o realizar otro tipo de acuerdos. Cuestiones que hoy no están disponibles bajo la figura de Asociación Simple Cooperadora”, expresó Juan Manuel Bello. En la ronda de preguntas, el diputado Marcos Cuelle (UCR) consultó por el porcentaje de penetración respecto a otras marcas y cuál es la proyección en el mercado de Mammu. Canal respondió que “el objetivo es crecer en localidades de la provincia. Ser mejores competitivamente también significa salir de mejor manera al mercado, llegar más. Lograr una presencia más estable y abastecer otras localidades. Se está cumpliendo con la demanda de los mercados más importantes como lo son Santa Rosa y General Pico. Hoy en día llegamos a 20 puntos de la provincia”. A la pregunta del legislador Espartaco Marín sobre cuál será la situación de los trabajadores que están dentro de la actual cooperadora, Pereda manifestó que. “está planteado que el personal se mantenga dentro del fideicomiso”. Y reveló que “la producción de leche proviene en su totalidad de tambos de nuestra provincia”. Se emitió dictamen, donde la mayoría aconsejó su aprobación y la minoría anunció que fijará posición en el recinto. Bodega Pampeana Finalmente, con la presencia del presidente del Ente provincial del Río Colorado, Enrique Smith, continuó el plenario de las comisiones de Legislación General y de Hacienda, que emitió dictamen favorable, por mayoría -la oposición, Propuesta Federal y UCR, fijará posición en el recinto- al proyecto de Ley por el que se crea por el que se crea el Fideicomiso Bodega Pampeana, en Casa de Piedra. “Tiene que ver con la demanda de los productores locales y de zonas de influencia”, señaló Canal que agregó “la planta lo que busca es darle la posibilidad de reducir costos pudiendo procesar un productor pampeano y, por supuesto, el valor agregado que habilitaría la zona, para eso es que se propone esta figura del fideicomiso para su administración”. Por su parte, Smith dijo: “sorprendentemente, con desarrollos tecnológicos, superamos los niveles de producción de Valle de Uco, de Salta, de Neuquén e incluso de Río Negro” y reveló que “durante todos los años que se viene trabajando nunca hubo entrada de aire frío, entonces no hubo baja en la producción por la provocación de heladas. Ahora presentamos este proyecto al gobernador y hoy se está construyendo la bodega”. Y puntualmente, la comisión de hacienda y presupuesto, emitió dictamen favorable por mayoría –minoría fijará posición en el reciento- a la iniciativa por la que se autoriza a transferir, a título gratuito, un inmueble a la municipalidad de Puelén.