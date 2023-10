La directora de Epidemiología de La Pampa, Ana Bertone, dijo que en la provincia, durante estos meses de invierno, «tuvimos cuadros de influenza llamativamente severos».

En diálogo con periodistas de EL AIRE DE LA MAÑANA (RADIO NOTICIAS 99.5), la funcionaria del área de sanidad habló de diversos temas vinculados con la época del año y detalló lo referido a la vacunación contra el Covid.

El Ministerio de Salud recomendó a la población aplicarse una nueva dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus, particularmente a la población de riesgo, mayores de 50 años y gestantes.

El pedido es para todos, con mayor énfasis para quienes se encuentren dentro de grupos con alto riesgo de desarrollar formas graves de enfermedad: mayores de 50 años, gestantes y personas con diabetes, cardiopatías, enfermedades oncológicas o respiratorias y obesidad, entre algunas.

En tanto, las personas menores de 50 años con comorbilidades y las personas con mayor riesgo de exposición (personal de salud) y función estratégica se incluyen en el grupo de riesgo medio de experimentar cuadros graves de infección por Covid-19.

Por último, a las personas consideradas con bajo riesgo de complicaciones, es decir, menores de 50 años sin comorbilidades, se les recomienda una vacunación de refuerzo contra la Covid-19 de forma anual.

«MAS POR INFLUENZA QUE POR COVID».

«Realmente bajó la demanda de vacunación contra el coronavirus pero es importante que quienes tengan riesgo tengan actualizado su calendario de vacunación», sostuvo Bertone al ampliar que «este año fallecieron más personas por Influenza que por Covid».

-¿Hay personas que aún fallecen por Covid?

-No tuvimos rescate pero no quiere decir que no ocurra.

-¿Cuál es la vacuna que están colocando en La Pampa?

-Por el momento Moderna y Pfizer.

-¿Hay que pedir turno?

-Ahora, es diferente, la idea es que pueden ir sin turno, como cualquier otra vacuna.

-¿En La Pampa hubo Covid durante estos meses?

-Hemos tenido épocas. Es como si los virus se turnan. Tuvimos casos graves de internación de gripe y no tanto de coronavirus.

