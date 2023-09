La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), Susana Funes, disparó contra el Poder Judicial y acusó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de desconocer «a los trabajadores y el ámbito paritario». Los cuestionamientos surgieron a raíz del proyecto para crear la Rama Profesional y Técnica en el Poder Judicial, que comenzó a tratarse el miércoles en el Plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación Social y Hacienda y Presupuesto de la Legislatura.

En el encuentro que se realizó en la Legislatura participaron representantes del Sitraj y un grupo de profesionales y técnicos que participaron en la formulación original del proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Funes, en ese marco, señaló que el gremio no fue convocado ni tuvo intervención en la creación del proyecto, y expresó su deseo de que este tipo de asuntos se discutan en paritarias. La trabajadora social María Eugenia Forte le hizo notar a la dirigente que eso no era así, porque “es algo en lo que hemos venido trabajando. El gremio lo conoce y nos apoyó; aunque quizás hoy no tienen en claro el espíritu de esta ley”, trató de compatibilizar.

En diálogo con Radio Noticias, la dirigente gremial aclaró que apoya la iniciativa debido a que «tiene que ver con este campo profesional que ingresa como administrativo y no pueden hacer carrera judicial». A su vez, explicó que el proyecto comenzó a ser elaborado en 2019 por «colegas licenciadas en Trabajo Social» y desde el sindicato recomendaron consultar con la Federación Judicial Argentina y analizar otras experiencias. «El proyecto que hicieron tenía que ver con Trabajo Social, psicólogos, psiquiatras, médicos forenses», entre otros.

Si bien la Comisión Directiva del gremio no participó en su elaboración, sí lo giró ese mismo año a la Legislatura junto a otros temas. «Lo mandamos porque sabíamos que el STJ iba a mandar el proyecto de presupuesto y queríamos que los legisladores vieran las necesidades», señaló.

Sin consulta.

Tras el parate de la pandemia, Funes comentó que «el año pasado el STJ hizo el presupuesto y metió el proyecto de las compañeras, pero no fueron consultadas y metieron a otros profesionales. Abrieron un abanico extensísimo dentro de la Justicia».

La titular del Sitraj afirmó que a raíz de ello recibieron el reclamo de trabajadores que no estaban incluidos, como el caso de los profesionales de la Agencia de Investigación Científica (AIC) y de la Oficina de Atención a la Víctima y el Testigo. «Ante todos estos reclamos, enviamos una nota al STJ porque necesitamos que explique y fundamente cuáles son los criterios que utilizaron para incorporar tantas profesiones y en base a qué», sostuvo.

Defensa de la paritaria.

Funes destacó la importancia de este proyecto para las y los empleados de la Justicia. Por estos motivos, consideró que el ámbito propicio para analizarlo es en la paritaria sectorial, donde se abordan temas como los concursos, ascensos y categorías.

«Eso no está pasando. No es que estamos poniendo una traba, estamos hablando de un proyecto para los trabajadores y el STJ no nos convocó, tampoco a las colegas. Así, no tenemos certezas de nada», continuó.

La dirigente remarcó la necesidad de establecer un criterio sobre qué es para el STJ un profesional, porque no incorporaron a los agentes de la AIC y ahí tenemos peritos y licenciados».

«Ya no es una decisión del sindicato lo que vaya a salir, evidentemente hay un malestar dentro de todos los profesionales para los que no hemos tenido una respuesta por parte del STJ. Cuando terminó (la comisión) nos pusimos a disposición de los trabajadores qu estaban ahí, estamos abiertos a que podamos conversar y ver cómo desenredamos esto», añadió.

