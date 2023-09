El gobernador Sergio Ziliotto instó a los jefes comunales, «cualquiera sea la ideología política», para que en las próximas elecciones «defiendan lo que hemos conseguido», y alertó que «el mercado no nos dará nada y menos con la escala poblacional que tiene La Pampa».

«Tenemos muy en claro que hay gente que no la está pasando bien, pero le podemos garantizar que la única manera de seguir adelante, más allá de cualquier ideología, es con un Estado presente, porque el mercado no nos da nada. El mercado no hará hospitales, no hará escuelas, no hará rutas y no financiará la actividad productiva», dijo el mandatario pampeano ayer en el acto que se desarrolló en el SUM municipal de Trenel.

Ziliotto presidió el acto de entrega de 46 créditos de la Ley de Promoción Económica, para emprendedores de 12 localidades pampeanas. Además, se entregó la documentación a los adjudicatarios de tres viviendas sociales: dos personas mayores y un agente policial. En el SUM municipal trenelense estuvieron presentes funcionarios provinciales y los intendentes de la docena de comunas pampeanas.

«Es un gusto estar en el interior para tomar el pulso a la vida social, a la vida productiva y la vida institucional de cada rincón de la provincia», destacó.

«Estado presente».

El mandatario provincial hizo una encendida defensa del rol del Estado para el desarrollo equilibrado y equitativo de la sociedad pampeana. Y en una de las frases destacadas, que arrancó el aplauso generalizado de los presentes, transmitió que «cuando se relativiza que es el Estado… el Estado garantiza una calidad de vida armónica en cada rincón de la provincia de La Pampa, más allá de la situación social y económica».

Consideró que actualmente «todo se minimiza y se relativiza», pero en La Pampa «hemos construido un Estado presente a partir de gobiernos (provinciales) justicialista y también con los gobiernos municipales de otras ideologías, porque todos entendimos por dónde pasa el desarrollo y la defensa de la provincia de La Pampa».

Según Ziliotto esta «cohesión institucional» permitió «establecer políticas de Estado en las cuales todos estamos de acuerdo». Y enumeró la Ley de Descentralización que impulsó Carlos Verna inicialmente como «una decisión de gobierno», pero «se convirtió en una política de Estado» para que «las decisiones de gestión se tomen más cerca de la gente».

Destacó que los intendentes ahora también se involucran en la generación de trabajo, y cuentan con un banco público y un gobierno involucrado para que «sea más rentable la inversión productiva que la timba financiera».

«Defender lo conseguido».

También resaltó que en La Pampa «podemos mostrar que a partir de las políticas de Estado llevamos 35 meses de crecimiento del trabajo privado registrado» y «no es casualidad que tengamos una desocupación mucho menos a los índices del resto del país».

Después, sin nombrarlo, indirectamente refutó la propuesta libertaria de eliminar la Coparticipación. «Para algunos entelequias que no entienden que es la Coparticipación, la Coparticipación es seguir haciendo escuelas, hospitales, viviendas y promocionando la producción», dijo.

Y finalmente dirigiéndose directamente a los jefes comunales, les transmitió que en estos tiempos «tan volátiles donde parece que todo es superfluo y todo se decide en virtud de una cara, una actitud o un baile en una red social», deben «defender lo conseguido». Y agregó: «No permitamos eso y definamos nuestro futuro en virtud de la realidad que estamos llevando adelante».

«Cada uno de los que está acá con responsabilidades institucionales tiene la capacidad para salir a reclamar que lo ayuden a defender lo conseguido. Somos orgullosamente pampeanos, más allá de las ideologías, somos orgullosamente pampeanos, defendámoslo una vez más como siempre lo hemos hecho», concluyó.

En el acto estuvieron presentes, además del anfitrión, los mandatarios comunales de Alta Italia, Arata, Caleufú, Conhello, Eduardo Castex, Embajador Martini, Trenel, Intendente Alvear, Bernardo Larroudé, La Maruja, Lonquimay y Villa Miras