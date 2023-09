El gobernador Sergio Ziliotto recibió en su despacho a Rodrigo Genoni, secretario del Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa, y a Marcelo Pedehontaá, secretario de Trabajo, y celebraron el Programa Emplea Pyme, recientemente anunciado por el ministro de Economía de Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En el encuentro coincidieron que la medida «busca fortalecer la regularización de los trabajadores aportando un alivio económico a las pymes que se adhieran».

Resaltaron la importancia «de este tipo de programas en un momento en el que es necesario proteger a ultranza los derechos de los trabajadores que van a poder acceder a una obra social, a la ART y a sus aportes jubilatorios, entre otros beneficios».

«Estas medidas complementan el fuerte apoyo e inversión pública que lleva adelante el gobierno provincial para generar empleo registrado y sostenible», afirmó Ziliotto.

En tanto, Genoni indicó que el programa «beneficia al trabajador en primera instancia ayudando a las empresas, pero también a nuestras obras sociales que incorporarán el aporte de muchas personas ayudando a financiar un sistema que se encuentra amenazado».

Entre los principales puntos se destaca la reducción del 100% de las contribuciones patronales por cada relación laboral que se registre en los próximos 2 años; el mismo beneficio tendrán las empresas que incorporen a trabajadores de entre 18 y 25 años dentro del programa Empleo Joven.

Además, la condonación de deuda o multas para aquellas empresas que regularicen mediante este programa a su personal no registrado; el trabajador que tenga vigente el cobro de un plan e ingrese al mercado de trabajo, continuará percibiendo el mismo por 12 meses y el empleador se hará cargo de la suma restante para completar el salario; y el trabajador regularizado no perderá derechos ya que el Estado cubrirá los aportes no ingresados por hasta 70 meses.

Enacom

Por su parte, Genoni, responsable del gerenciamiento de la mutual Amusim, se reunió hace unos días con Alejandro Gigena, director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para dialogar y debatir acerca de diversos aspectos de la situación de las telecomunicaciones en La Pampa.

La mutual de los empleados de comercio brinda actualmente servicio de Internet en diferentes puntos de La Pampa (Santa Isabel, Puelén, Ataliva Roca y zona rural) a través de Amusim Multimedios, una unidad creada con el objetivo de acercar este servicio básico a sectores del territorio en donde carecían de conexión o accedían de manera limitada.

En el encuentro abordaron los avances de la obra de tendido de fibra óptica que Amusim Multimedios está llevando a cabo en Santa Isabel gracias a un aporte no reembolsable de 14 millones de pesos que recibió del Enacom con el objetivo de brindar mejor calidad de servicio y alta velocidad de conexión para los habitantes de esa zona. Esta obra permitirá conectar a más de 800 hogares del oeste pampeano en su etapa inicial, llegando a más de 1.600 en la implementación total.

«Estas acciones contribuyen a achicar la brecha digital e igualar oportunidades», indicó Gigena y Genoni señaló: «Estamos muy orgullosos de los logros obtenidos en estos últimos 3 años y sin dudas la mejor retribución es la alegría de la gente que se beneficia con el servicio. Conocemos muchos casos en los que Internet les permitió estudiar una carrera o empezar un emprendimiento. Eso para nosotros es una satisfacción enorme, de eso se trata la solidaridad que pregonamos y la justicia social por la que trabajamos.»