«El fallo en Estados Unidos condena al Estado soberano, no a YPF», sostuvo y aclaró ayer el presidente de la petrolera estatal Pablo González. El funcionario nacional llegó a la provincia para participar de la inauguración de la nueva estación de servicio construida por Grupo Norte en la localidad de Catriló, a la vera de la Ruta Nacional 5, en la que elogió al empresario Carlos Pessi.

Hoy González mantendrá un encuentro con el gobernador Ziliotto por avanzar con el plan energético en la provincia. «Todo lo que sea soberanía energética para una provincia es clave», reconoció el presidente de YPF.

– ¿Qué sígnica para el país el reciente fallo en Estados Unidos en contra de la estatización de YPF, más allá de lo que cuentan los medios porteños?

– Lo primero que hay que aclarar es que el fallo en Estados Unidos condena al Estado soberano, no a YPF. Cuando Burford compra la quiebra en España, lo que hace es llevar el caso a Nueva York y promover una demanda contra el Estado soberano e YPF. Es decir, Burford lo que quería era condenar al Estado y condenar a YPF. Lo que pasó ahora, es que se conocieron los parámetros para tener en cuenta la indemnización, pero el fallo en Estados Unidos dejó afuera a YPF Sociedad Anónima y condenó al Estado. Los medios porteños, como vos decís, ponen la foto como que el condenado es YPF, pero no es así. Eso hubiera presionado mucho su acción (de mercado) y hubiera tenido otras consecuencias. YPF hoy está volviendo a exportar crudo por ducto después de 16 años. Eso, por ejemplo, hubiera sido embargado por Burford. Ahora, yo fui senador de la Nación y voté esa ley. O sea, salgo de mi ropaje de presidente de YPF, y me pongo el de aquel senador que votó esa ley y habló en la sesión. Las provincias en ese momento empezaron a quitarle concesiones a Repsol. En nuestro sistema jurídico la expropiación era el ejemplo clásico donde el derecho público está por encima del derecho privado. Por la caída de la producción, la desinversión y las provincias que reclamaban que había que hacer algo, se expropia. Cuando se expropia, quiebra Petersen en España y va un fondo buitre, que es Burford, compra esa quiebra y la lleva a Nueva York. No se puede indemnizar a alguien que no sufrió un daño. Burford no invirtió ni hizo nada acá.

– ¿Qué piensa cuando ve una especie de festejo en la oposición porque hay que pagarle a un fondo buitre?

– Creo que es lamentable que se festeje… es un fondo buitre. No es la reparación a una empresa que invirtió dinero… lo que pasa es que estamos en un escenario electoral y se hace un uso político de un fallo que afecta el interés nacional. Que se festeje eso me parece lamentable.

– ¿Cómo sigue ahora esa instancia?

– El 22 de octubre vence el plazo de apelación, y lo digo por lo que leo no porque forme parte. Y después hay una revisión más ante la Corte de Estados Unidos.

– Hace unos meses pronosticó una balanza energética positiva para 2024. ¿Mantiene esa postura?

– Sí, por supuesto. Este año YPF viene con un crecimiento positivo y un plan de inversión de 5 mil millones de dólares. Es información que se publica. Ese nivel lo vamos a seguir sosteniendo, viene subiendo el crecimiento interanual. Eso es muy bueno y permite que YPF siga creciendo a pesar de los problemas de la economía… por eso estamos acá apoyando a los empresarios, a lo que invierten, a los que generan empleo. Va a ser positiva la balanza, no se va a importar GNL por el Gasoducto Néstor Kirchner, la balanza positiva debería ser de unos 10 mil millones de dólares. Lo que implica ahorrar divisas por el mismo monto y exportando ingresan divisas. Antes del Gasoducto había un gasto de unos 4.300 millones de dólares importando gas en invierno. Bueno, ahora eso no va a volver a pasar. Y ahora Argentina, a través del Gasoducto, con la construcción del segundo tramo, va a tener la posibilidad de exportar hacia Brasil y Bolivia.

– ¿Qué tiene que hacer un eventual cambio de gobierno para continuar con esta perspectiva?

– La pone en riesgo… yo leo que uno de los candidatos (por Milei) dice que va a privatizar YPF. Estamos creciendo, estamos creando empleos, YPF ganó plata a pesar de los problemas macroenconómicos, entonces… ¿Para qué la van a vender?. Vaca Muerta es una cuenca productiva que el mundo la está mirando y que es una realidad… ¿Por qué la quiere vender Milei?. Tiene reservas para 100 años… ¿Para qué la quiere vender? El daño que le puede hacer (Milei) a la Argentina ya lo vivimos.

– ¿Qué se puede tomar como ejemplo para graficar la importancia de Vaca Muerta en el país?

– En gas a nivel de consumo, Argentina tiene reservas probables para 150 años y el mundo demanda energía y necesita energía. Y hoy Argentina está produciendo más petróleo y más gas. Argentina tiene esa riqueza, ya la está desarrollando y va a ser un gran proveedor.

– El desafío que tiene La Pampa es tener la titularidad de la energía que consume, es decir, alcanzar la autarquía energética. ¿Cómo ve esa idea?

– Yo vengo de una provincia… todo lo que sea soberanía energética para una provincia es clave. YPF empezó a desarrollar ahora los parques solares y le está yendo muy bien… en San Juan ya inauguramos uno con una inversión de 100 millones de dólares. Todo ese grado de conocimiento es lo que le estamos ofreciendo acá a la provincia de La Pampa. Mañana vamos a desayunar y hablar con el gobernador sobre ese memorándum de entendimiento que firmamos para cruzar información y poder avanzar. Serían unos 50 megas, algo que es muy importante.

– Recién hizo una mención particular en el acto a la inversión que hizo Grupo Norte acá en Catriló…

– … Es que yo recorro todo el país y uno ve que hay empresarios que invierten, por eso quería estar acá… primero porque (Carlos) Pessi es un dirigente de la red que representa a miles de sus pares de todo el país, por eso acá hoy hay mucha gente de diferentes puntos del país, y segundo lo acompañamos como empresario porque lo que invirtió acá lo podría haber puesto en un paraíso fiscal y no tomarse el trabajo de generar empleo, pagar cargos sociales, etc. Uno a eso lo tiene que poner en valor y lo tiene que alentar.

– Una consulta más política. Estamos cerca de un proceso eleccionario, ¿qué se le dice a un votante desde el modelo económico que usted representa con una economía tan complicada?

– Creo que tenemos los problemas que tenemos, pero tenemos la posibilidad con números comprobables que el año que viene el sector energético va a estar infinitamente mejor y que va a ser un motor de crecimiento, lo mismo que el sector de la cadena de producción. Después hay que decir que no hay propuestas mágicas, como bajar 15% el PBI, no tener un Banco Central, no tener educación pública, vender órganos… ahora nos dicen que paguemos los 16 mil millones del juicio a YPF, y por qué no pagaron ellos los 45 mil millones que le pidieron al Fondo. Las recetas demagógicas y ese populismo de derecha que viene a plantear que se vayan todos de una casta a la que ellos pertenecen, son fórmulas que asustan. Creo que hay dos proyectos de país completamente diferentes y uno que expresa de manera muy inteligente el enojo de la gente. Hay un discurso de libertad que restringe a su vez la libertad, cosa que atrasan, discusiones que en la Argentina la teníamos superada, como el genocidio y la tortura. Ese enojo que le rindió frutos a pesar de las barbaridades lo siguen alimentando. Yo creo que ha sido un año con una tormenta perfecta en términos económicos, pero sabemos que esos números, el año que viene van a estar mejor. Es difícil explicarle todo a la gente que ayer (por el miércoles) vio una inflación de poco más del 12 por ciento. Del otro lado hay un proyecto que nos va a traer lo peor de lo que la Argentina ya ha pasado.