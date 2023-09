El caso que impacta a EEUU: la feroz agresión de una figura de la NBA a la hija del mentor de Ginóbili

Eran pasadas las 6 de la mañana cuando Porter volvió al hotel, no en las mejores condiciones, y tuvo dificultades para ingresar a la habitación, como le prometió su novia. Cuando logró hacerlo, directamente se abalanzó sobre ella -asegura haber estado dormida- y comenzó a golpearla.

Trompadas con el puño cerrado. Una y otra vez. Para seguir con las manos en el cuello hasta casi dejarla sin aire. Ella, como pudo, arrastrándose y ensangrentada, logró llegar hasta el pasillo del hotel, donde Kevin se detuvo. Ya habían salido varios huéspedes de sus habitaciones para ver de qué era los ruidos y gritos. Pocos minutos después, cuando la jugadora de la WNBA (hoy sin equipo) llegó al lobby y pudo contar la sucedido, la Policía subió hasta la habitación y arrestó a Porter, mientras ella era trasladada por una ambulancia a un centro de salud (NYU Langone Medical Center).

Porter se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla.

Allí los médicos determinaron, tras la revisación y estudios, que la chica de 26 años tenía una fractura de unos de los siete huesos cervicales, además de varios hematomas y heridas en la cara y el cuello. Un hecho de violencia gravísimo. El jugador de 23 años, una figura de la NBA (promedió 19.2 puntos, 5.7 asistencias y 5.2 rebotes, se declaró inocentes de los graves cargos que enfrenta y recuperó su libertad tras pagar una fianza de 75 mil dólares y acatar una orden perimetral. De todos modos, una custodia uniformada permanece vigilándolo en su domicilio.

Los periodistas más influyentes de la NBA aseguran que los Rockets de Houston, su equipo, lo están ofreciendo a diversos equipos para un canje por picks de draft futuras, pero aún no hay nada cerca de concretarse. Por ahora le dieron licencia remunerada y activaron el protocolo de violencia de género. Malísima noticia para el equipo, que viene de una mala campaña en la última edición (22 victorias y 60 derrotas) y busca construir un equipo ganador. Justamente mucha esperanza está puesta en este jugador, al que le quedan cuatro años de contrato, a razón de 16 millones en cada uno.

La NBA, por lo pronto, está recabando información para saber qué hace con el jugador. Adam Silver, el comisionado, habló al respecto. “Leímos los alegatos de la fiscalía y son horrendos, no hay dudas de eso, pero no sabemos más que eso…”, dijo públicamente, aceptando que si hubiese sucedido este hecho tan grave durante la temporada, hubiesen tenido que tomar decisiones más rápidamente pero como todavía ni siquiera arrancó la pretemporada, tienen tiempo para decidir qué castigo determinará la NBA. Por ahora actúa la Justicia.

El consejero de Ginóbili

Kysre es nada menos que la hija de Grant, aquel extranjero que dejó su huella en nuestra Liga Nacional, como figura y también consejero de nada menos que Manu Ginóbili, antes de dar el salto a Italia. Gondo, como le decían, era un alero de 1m97 y con paso en la NBA que llegó a Estudiantes de Bahía y casi de entrada tuvo una charla que impactó al bahiense. “Vos te tenés que ir a Estados Unidos, a jugar y estudiar a una universidad. Si lo hacés, vas a terminar en la NBA”, le dijo tras un entrenamiento.

Lo dejó perplejo. Manu pensó que no lo decía en serio. “Creía que quería ser mi amigo, motivarme o darme aliento, porque yo no me sentía con esas chances. Pero desde ahí creció mi autoestima, me sentí con otra confianza para todo”, recordó el bahiense en el libro El Señor de los Talentos. Hace poco, cuando entró al Hall of Fame y repasó cada paso de su carrera, tuvo palabras para Gondrezick, repentinamente fallecido, hace dos años y medio, a los 57. “Gracias Gondo, por ser un gran mentor y el primero en verme futuro NBA”, escribió.

La fiscal Curzer alegó el agravante del caso: el historial de situaciones violentas de Porter, primero hacia la chica y también su corta carrera. Hace no tanto, el NBA chocó con su auto al de su novia, por ejemplo, una situación que tuvo testigos. Y habría otros hechos. En cinco años, además, suma varios escándalos. En la única temporada que jugó en la NCAA, la Universidad de South California lo suspendió luego de 21 partidos por “problemas de conducta personal”.

A partir de allí no volvió a jugar hasta que llevó a la NBA, elegido por los Bucks en el puesto #30 de la primera ronda del draft de 2019. En su primera y única campaña con Cleveland Cavaliers, su primer equipo, fue aprehendido por tenencia de arma de fuego y marihuana en la ciudad de Mahoning y también por un incidente en el que una mujer terminó herida. Además resultó sancionado por contacto inapropiado con un árbitro y protagonizó un incidente en el vestuario, que terminó forzando a los Cavaliers a sacárselo de encima y traspasarlo a los Rockets. El hecho fue una discusión por haberle movido sus cosas para hacer hueco a Jarrett Allen y Taurean Prince… Porter terminó acusando al general manager de Cleveland, Koby Altman, de “esclavitud moderna”.