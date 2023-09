El abogado querellante de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, afirmó que las dos funcionarias judiciales que están enfrentando un juyr en el que se analiza el acuerdo por el cual otorgaron la tenencia del niño a su madre «dispusieron de Lucio como si fuera una silla o una mesa» y no analizaron la conducta previa de la mujer y tampoco hicieron un seguimiento sobre las condiciones en las que desarrollaba su vida en Santa Rosa.

De esa forma, Aguerrido respondió a los argumentos del abogado de General Pico, Pablo Rodríguez Alto, defensor de la jueza de familia y del menor, Ana Clara Pérez Ballester, en el marco del jury de enjuiciamiento por su actuación en el caso del crimen del niño Lucio Dupuy.

El defensor de la jueza -que declaró en el jury la semana pasada- había manifestado que en el momento de la intervención de la jueza Pérez Ballester no hubo ningún indicio indicador o denuncias de parte de terceros sobre que podía existir una situación de violencia hacia el niño Lucio.

«Obviamente no me gustaron no las declaraciones sino el contenido de lo que supuestamente dijo su defendida, porque en realidad no sé si hizo interpretaciones personales o si refirió literalmente a lo que había dicho su defendida. Me da la impresión que si son dichos de la defendida, no me cierran en relación a lo que yo conozco del expediente», dijo Aguerrido en declaraciones al periodista Daniel Luchelli.

Aguerrido dijo desconocer las preguntas que le hicieron en el jury. «Nosotros consideramos del análisis de lo que vimos hecho en lo que fue la cesación de la tutela de los hijos de Lucio y después la aparición en el cuidado personal de la madre, nosotros notamos una serie de errores que se habrían cometido, pero no que lo hacemos desde el punto de vista absolutamente parcializado por nuestra pertenencia a la defensa de la familia de Lucio. Nosotros creemos que la resolución que se tomó respecto de Lucio se tomó en cuenta los intereses de los adultos y no puntualmente los intereses del niño. Para eso está la asesora de menores, puntualmente, y actualmente la jueza de familia. El dictamen de la asesora de menores no vincula a la jueza de familia. El dictamen es necesario, pero no es vinculante», señaló.

Por otra parte, consideró que no se evaluaron los derechos del niño a ser escuchado. «Dispusieron de Lucio como si fuera una silla o una mesa. El sistema, con esta resolución, la ley 26061 y todo el sistema integral de protección de los niños, niñas y adolescentes, no tendría sentido. Este es el punto. El interés superior del niño, la vinculación del niño con su centro de vida, que era General Pico, y una serie de pautas que hacen esencialmente a los derechos del niño, no se tuvieron en cuenta. O sea, el niño es un sujeto de derecho hace bastante tiempo en el derecho argentino. No se lo consideró como tal. Tampoco se lo escuchó a Lucio puntualmente», reprochó.

«Hablan de la existencia de un acuerdo. Está perfecto, un acuerdo. Lo que pasa es que el acuerdo, para homologar ese acuerdo, tendría que haber habido una actividad de control. Y no hubo. Directamente, apareció el acuerdo y lo que hicieron fue homologarlo», insistió.

Aguerrido reafirmó que luego no hubo seguimiento sobre cómo estaba viviendo Lucio en Santa Rosa. «Si nosotros no exigimos algo más a los juzgadores no le podemos exigir nada a nadie. Totalmente de acuerdo. Porque son los que deciden. Obviamente que la jueza y la asesora no sabían que a Lucio le iba a pasar tal cosa. Lo que se le reclama el incumplimiento de una obligación, tendrían que haber verificado, porque desde el año 2015, establece dos cuestiones que tienen acá suma importancia. Primero, el cuidado personal se discierne entre los progenitores, hasta el padre y madre».

Aguerrido sostuvo que las funcionarias judiciales no tuvieron en cuenta la conducta precedente de la madre, que es a quien se le reintegra el cuidado personal. Dijo que había una conducta precedente, donde la madre se había ido de mochilera y por eso dejó al niño con la familia paterna.

-¿El abogado Rodríguez Salto habla de motivos económicos en la decisión de la jueza? ¿Cómo lo interpretaste?

-Bueno, ya no puedo meterme en lo que diga Rodríguez Salto. Rodríguez Salto que diga lo que él vea, lo que él considere o lo que él interprete. La madre dejó a Lucio porque se iba de mochilera. Y una de las pautas para otorgar el cuidado personal, lo dice el Código Civil y Comercial, no lo dicen los abogados, es analizar la conducta precedente del progenitor a los efectos del otorgamiento del cuidado personal. O sea, ¿no había mérito para analizar la conducta precedente del progenitor al cual se le entregaba el cuidado personal a saber la madre? Esto no es un acuerdo por un choque en una esquina. Es un acuerdo vinculado con la entrega de un menor a su madre, que lo había abandonado en los dos años anteriores.

Lossi y la demora

Por otra parte, dijo que el presidente del STJ, Fabricio Lossi, debería haberse apartado del jury porque en un trámite anterior votó para que no se investigue a la jueza Ballester. «Si yo fuera Lossi, me hubiera excusado. Lo que pasa es que acá hay un antecedente que fue que Fresco se pretendió excusar. Por lo tanto Lossi no podía hacer lo mismo porque se lo iban a cuestionar. Entiendo que no se ha excusado porque se considera en situación imparcial y objetiva para resolver sobre las cuestiones vinculadas con el jury. Estamos hablando del presidente del Superior Tribunal de Justicia, en el cual debo de confiar en su honestidad y ética moral puntualmente, como para poder decidir en un asunto donde esté en condiciones, reitero, imparciales y objetivas de resolver. Tengo confianza de que está ética, moral y legalmente habilitado a intervenir en el jury.

-¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué se ha dilatado tanto en el tiempo este tema del enjuiciamiento, sí o no, a la jueza de general Pico Ana Clara Pérez Ballesteros y a la defensora de los niños Elisa Catán? Porque ahora han pasado a un cuarto intermedio hasta el 19.

– No he intervenido en el juyr, no recuerdo el tiempo de tramitación. Sí que es una cuestión, es una medida de tipo institucional muy seria, muy importante para la institucionalidad de cualquier provincia. Ya habla bien de la provincia que esté en trámite esto. Veremos cuál es el final puntualmente. Pero desconozco, no tengo parámetros o referencias objetivas como para decirte esto está bien o esto está mal. Yo, en realidad, cambio un poco tiempo y calidad. O sea, si van a tardar mucho tiempo y van a hacer un trabajo de calidad, bienvenidos ellos. Si van a tardar mucho tiempo y van a hacer cualquier cosa, ahí sí hay que criticar por qué tardaron tanto tiempo para hacer lo que eventualmente hagan. Por lo tanto, no me parece que la cuestión del tiempo insumido, más allá de las ansiedades que pueda tener la familia Dupuy, vaya en desmedro de la calidad del trámite. Al contrario, creo que hace bien a la pureza y a la calidad técnica que el trámite en sí pueda tener, en cuanto a la tramitación y en cuanto a la resolución.