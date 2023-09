A través de las redes sociables el club Estudiantil mostró su disconformidad con el proceder de los dirigentes y del técnico del club por su mal desempeño en la Liga Pampeana. Además, aseguró que los hinchas sienten que son el hazme reir en la provincia de La Pampa. Tanto es así que un hincha se hizo viral con su publicación en redes sociales, a la cual titula: » Soberbia, avaricia, terquedad, complejo de superioridad y dinero».

Esa conjunción de atributos, desencadenó en la pérdida de categoría de mi Club, de nuestro Club.

Se cuentan con una mano los responsables de una decisión que nos perjudicó a todos: a quién cocina, a quién prepara la cancha, al que se encarga de la ropa de los jugadores, a quienes pintan las tribunas, al que cuelga las banderas, a la que atiende la cantina, a quién le lleva el café a los periodistas, a quien viaja a cada partido, a quién se queda mirando el partido arriba del auto; porque sabe bien que no tiene que ir, pero el sentimiento es más fuerte, a quién se levanta de la siesta para escuchar por radio, al que compra un pollo de las inferiores, al que dona una torta para la merienda de los chicos, y a cada persona que quiere, de verdad, a esta institución y aporta su granito de arena para que el Club sea lo que es, una de las instituciones más importante de la provincia de La Pampa.

Nos perjudicaron, nos cagaron a todos, y no tienen ni la dignidad, ni la valentía, ni la vergüenza de salir a dar la cara, de mirar de frente a cada uno de nosotros y sólamente decir «perdón, nos equivocamos». Sabían que estaba mal, sabían que tenían las de perder, su soberbia pudo más, no dieron brazo a torcer y acá estamos.

Ahora te hablo a vos, a vos que siempre atendías la cantina, y oh casualidad ayer no estabas. A vos que aproximadamente a las 19:00 del 22 de abril de 2023 , en vísperas de nuestro centenario y final de vuelta con All Boys, nos dijiste en persona, en una charla entre tres, vos, un hincha de verdad y yo:

-«Vamos a traer al nueve de Racing.»

+»¿El misionero? ¿No está suspendido?»

-«Si, pero nos dijeron de la ‘Liga’ que como es un traspaso dentro de la misma liga, pasa sin sanción.»

+»¿Y, pero si elevan el reclamo?»

– «Y bueeeno.» respondiste levantando los hombros y abriendo los brazos.»

O cuándo se te cuestionó alguna decisión respondiste: «Y bueno, poné la plata vos entonces». A vos, da la cara, pedí disculpas, y andá por dónde viniste.

El Club es de todos, no de ustedes. No fue mala suerte, fue soberbia. No fue desconocimiento, fue impunidad. No fue circunstancial, fue, con el perdón de la frase, medirse quién la tiene más larga.

Hace poco más de 4 meses en conjunto con su trabajo, el Club salió campeón provincial. Se les agradeció, se les aplaudió, se les abrazó y se les va a agradecer lo hecho en esa ocasión. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy pérdida a una entidad? Me tengo que ir, ¿No? Bueno. Gracias por lo conseguido anteriormente, pero así no.

Por último, quiero expresar mi apoyo a quienes son víctimas como nosotros, los hinchas comunes. Jugadores, esos que dejaron todo lo que tenían en cada partido, no son todos, pero cada uno de ellos sabrá. Cuerpo técnico, que, a pesar de algunas cosas cuestionables, hicieron lo que creía mejor. Profes, ayudantes, colaboradores, parte de los directivos del club, y cada persona que trabaja en conjunto, con la mejor voluntad, escuchando y dejando sus cosas de lado para que el Club Estudiantil, sea lo que es, una institución de Alma y Nervio.

Yo sé que esto me va a traer muchas repercusiones, acá estoy, saben quién soy, tienen mi número, saben dónde encontrarme. Nos cagaron a todos, me cagaron a mí.

“Sin orgullo y vanidad, tu la gloria alcanzarás, y en los vientos flameará tu bandera de amistad, y por siempre quedará grabado en tu historial, la hidalguía señorial de tus huestes sin igual” finalizó el posteo en redes sociales. Además debido a esto varios hinchas del club intentan hacer un banderazo para que estos mismos dirigentes que hicieron descender al club a la B, den un paso al costado y puedan llegar «gente con ideas».