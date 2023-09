En un plenario de comisiones, el peronismo pudo obtener dictamen a favor de avanzar con el proyecto la Ley de Coparticipación que, entre otros puntos, contempla la creación de un fondo extra para distribuir entre las 79 localidades de La Pampa.

El voto afirmativo de los legisladores del Frejupa y del Movimiento Productivo Pampeano constituyeron la mayoría con la que obtuvo dictamen aprobatorio el proyecto que modifica la ley. En tanto, los radicales, PRO y Comunidad Organizada fijarán posición en la sesión donde se tratará la iniciativa.

En reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Cultura, Educación y Asuntos Municipales, presidida por el diputado Julio González; de Hacienda y Presupuesto, presidida por el diputado Roberto Robledo; y de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la diputada Alicia Mayoral, se dieron a conocer al resto de los legisladores las modificaciones acordadas con el Poder Ejecutivo.

Con los cambios se pretende crear un nuevo fondo dentro de la Ley 1065: el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, que es de carácter permanente, con recursos provinciales y de transferencia automática que se distribuye exclusivamente por población. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, fue el único que ha mostrado disconformidad con los cambios.

Desde la oposición, los diputados Laura Trapaglia y Marcos Cuelle reclamaron que no habrá un nomenclador que especifique cuáles son los recursos tributaros y cuáles no. González les aclaró que el texto determina cuáles son los tributarios, por lo que se infiera cuáles no lo son.

La diputada Andrea Valderrama manifestó que el fondo establecido para ser repartido, de acuerdo a la cantidad de población, debería ser gradualmente aumentado, de acuerdo a un seguimiento, para el que propuso la creación de un observatorio legislativo.

Trapaglia también pidió que los diputados tengan acceso al simulador de cómo quedará el reparto de recursos que originará la nueva ley.

A su vez, la diputada Sandra Fonseca protestó por “falta de información” en este proyecto. “Otra vez estamos ante las dificultades a la que nos enfrenta la falta de información”, dijo. Por eso insistió con un viejo proyecto suyo de la creación de un observatorio legislativo de análisis presupuestario.

En tanto, la diputada Mayoral recordó que la creación de un observatorio para seguir la ley de coparticipación es algo que el gobernador Ziliotto adelantó que será implementado.

El diputado González, atendiendo el reclamo de sus pares de la oposición y del mismo Espartaco Marín, dijo que se incorporaría a las modificaciones del proyecto original, un nuevo artículo que establece la obligatoriedad que una vez sancionada la ley, sea reglamentada en un plazo no mayor a los 180 días.