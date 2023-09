«Existe una cantidad de expedientes anexos en el juzgado de familia donde hay cuestiones de comunicación, alimentos y visitas, pero pasa que en estas causas los grupos familiares hay complicidad.«, señaló el abogado.

«Todas las pericias que perjudican a Cerviño son pericias oficiales, entonces, creo que él mismo se expuso a pericias que lo dejan muy mal parado«, aseguró Gallego.

«Son muchos años de lucha de tratar de que sea escuchado el nene. De conseguir justicia. Muchas pericias, porque no solamente son las que tiene en el juzgado sino todo su equipo de terapeutas», señaló García a C5N.

«Desde que él tiene 3 años vengo teniendo un montón de informes de terapeutas, psicólogas, psicopedagogas, médicos, de su psiquiatra… que vienen indicando que hay algo, hay un trabajo de un cuerpo médico que avala lo que se comprobó en la justicia», apuntó la madre de la víctima.

«Cuando noté algo raro lo hablé con el papá, que éramos pareja en ese momento. Él me decía que no«, agregó la mujer.

«No me quedé tranquila, lo llevé a la psicopedagoga, a la psicóloga, a su pediatra… No sabía qué le pasaba, me daba cuenta de que estaba raro. Cuando tuve la confirmación por una terapeuta, ahí hice la denuncia», contó.

García explicó que su sospecha de un posible abuso sexual empezó cuando notó cambios en «cosas muy sutiles» de los que «una madre se da cuenta» como cuando rompía sus juguetes, hacía trazos en vez de dibujar, cantaba «canciones con un contenido extraño» y se le notó distinto «hasta en el brillo de los ojos».