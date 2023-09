Un cliente del Banco Nación, que fue a realizar una consulta sobre las posibilidades de acceder al mismo se encontró con una sorpresa, que le causó un profundo malestar: solo 80 cliente de la sucursal Santa Rosa precalifican para ese crédito.

Los créditos para monotributistas de hasta 4 millones de pesos que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, pueden solicitarse en el banco Nación en nuestra provincia.

El crédito de 4 millones de pesos que anunció el ministro de Economía, está disponible además en los bancos Ciudad de Buenos Aires, Comafi y Macro. Hay tiempo para anotarse hasta el 30 de noviembre o hasta que se agote el cupo previsto.

Al momento de pedir acceder al crédito, el trabajador debe demostrar —en una declaración jurada— que el dinero solicitado será utilizado en inversiones que tengan relación con su actividad económica.

También deberá presentar una situación crediticia 1 y 2, lo que significa que no se encuentra dentro de un riesgo medio u alto en demoras de pagos (de acuerdo a la escala en la «Central de Deudores» del Banco Central).

Un cliente del Banco Nación fue a la entidad a averiguar si estaba en condiciones de acceder al mismo. «Además laburo de contador. Los clientes me preguntan y quería saber cómo funcionaba, cuáles esran las condiciones», explicó este cliente a un cronista de El Diario.

«Yo acverigüé mi situación. Es impecable situación 1 de deudor. No estoy en el Veraz. Pero me dijo que no calificaba. El oficial de crédito no supo decimer porqué no podía acceder», dijo este cliente.

«Pero seguí preguntando y hablando con el oficial y me dijo: ‘hay una lista de 80 clientes que precalifican. El crédito es solo para esas personas'», comentó este cliente a El Diario.

«Por supuesto que no te pueden decir quienes son. Pero no me saben decir porqué yo no accedo. De ahí mi bronca», afirmó.

Cómo funcionan los créditos para monotributistas

Según afirmó Massa a fines de agosto, la medida apunta a que «todos los monotributistas tengan acceso a un programa de crédito con garantía del Estado cien por cien por hasta 4 millones de pesos para sus actividades económicas».

En este sentido, los créditos cuentan con una tasa anual del 61%, plazo a 24 meses y la posibilidad de ampliarlos en un 50% para contribuyentes que cumplan ciertos requisitos, el monto máximo de los préstamos varía de acuerdo a la categoría del Monotributo en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Hay tiempo para anotarse hasta el 30 de noviembre o hasta que se agote el cupo previsto.

La garantía del 100% será a través del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR). Se estima alcanzar a 2 millones de personas que no cuentan con un trabajo en relación de dependencia.

Desde la Secretaría de Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía informaron que los créditos cuentan con un tope de monto para cada categoría del Monotributo. Los montos máximos son:

A y B: hasta $1.200.000

C, D y E: hasta $2.000.000

F en adelante: hasta $4.000.000

Además, aclararon que estos importes son «ampliables en un 50% más para aquellos beneficiarios que tengan historial crediticio positivo con FOGAR».

Entre las condiciones del préstamo, cuentan con un plazo de 24 meses y una tasa nominal anual del 61% con una bonificación de la tasa de interés de los bancos en 60 puntos porcentuales.

Fuente La Arena