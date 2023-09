Julio «Tato» González insistió en que la iniciativa es «armónica» y tomó en cuenta posicionamientos políticos y regionales. La oposición todavía no garantizó la mano alzada y el oficialismo pretende el mayor consenso posible.

«Nosotros tenemos información de que municipios que están a manos de la oposición están esperando que salga el proyecto», advirtió Julio «Tato» González, jefe de la bancada peronista de la Cámara de Diputados y Diputadas sobre la iniciativa que reforma la coparticipación provincial. Así, el dirigente oficialista metió presión sobre diputados y diputadas no oficialistas, que todavía no garantizaron su mano alzada y al contrario pusieron en primer plano sus críticas.

El proyecto del gobierno de Sergio Ziliotto busca el mayor consenso posible y González insistió en que tiene características que lo vuelven «armónico», y que por lo tanto las comunas de las distintas regiones lo ven con buenos ojos.

«Es un proyecto que venía siendo esperado. Cuando recorrés las distintas regiones, cada región tiene su necesidad y su idiosincrasia, pero este proyecto ha logrado compatibilizar y lograr consenso generalizado de manera muy amplia. Obviamente leyes de este tipos, son leyes dinámicas, porque seguro sean modificadas, pero esto es un paso importante», aseveró.

El diputado destacó que la iniciativa «unifica la información». «Se busca armonizar cómo se va a registrar los ingresos a los municipios. Tratamos de que la presentación de información sea homogénea y todos tengan los mismos parámetros para la hora de presentar la información al gobierno provincial, con lo cual, luego se harán los índices correspondientes», insistió el legislador.

González aseveró que «es una ley con amplios consensos de las y los intendentes de la provincia» y recordó que la visita del ministro de Hacienda Guido Bisterfeld facilitó la información. «Los bloques acercaron algunas propuestas e inquietudes, lo hicieron y las tuvimos en cuenta. También tuvimos charlas con intendentes, y estuvimos en contacto permanente con el Poder Ejecutivo», refrescó el proceso de tratamiento.

«Lo más importante de esta ley es la parte de los recursos, que los clasifica en recursos tributarios y no tributarios, asignándole un porcentaje de cómo se van a contabilizar», juzgó.

La repartija

Del 100% de los recursos que reparte a los municipios, un 5% se distribuye por parte iguales, un 20% en base a la población de los municipios, un 29% en base los recursos propios tributarios y un 11% sobre los recursos propios no tributarios, luego un 20% se tiene en cuenta en función de lo devengado de los impuestos a los vehículos y un 15% en base al impuesto inmobiliarios. Los impuestos tributarios son las actividades propias de los municipios (servicios y mejoras) y los no tributarios «son los servicios que incorporaron los municipios porque los privados no lo prestaban en la zona. Por eso se optó por un ordenamiento de esos recursos», dijo González en Radio Kermés.

«Otro punto a destacar es la decisión política del gobierno provincial de inyectarle a esto que se distribuye otro porcentaje, con la creación de un fondo adicional de distribución poblacional. Esto es que a partir del 2024 se empezará a distribuir un fondo de libre disponibilidad para las municipales y comisiones de fomento, con lo cual ningún municipio se va a ver perjudicado», insistió.