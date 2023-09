Al menos 9 millones de personas ya fueron beneficiadas por el programa Compre sin IVA y se realizaron reintegros por $15.286 millones. La iniciativa que otorga la devolución del 21% en compras de productos de la canasta básica pagando con tarjeta de débito comenzó a implementarse el 18 de septiembre en todo el país y el Gobierno envió un proyecto de ley para dejar permanente el beneficio. Fuentes del ministerio de Economía señalaron que «en el programa Compre sin IVA, hasta ayer hubo 9.044.778 personas beneficiadas con $15.286 millones». El mismo ya es de cumplimiento efectivo a través de la resolución 1373/2023 publicada por el Palacio de HaciendaLa medida establece la devolución de la totalidad del IVA de los productos de la canasta básica, afectados en su mayoría por una alícuota del 21%, y tiene un tope de reintegro mensual de $18.800.

Dentro del universo de beneficiados se encuentran, trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, como así también jubilados, y pensionados por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de seis haberes mínimo s..También pueden acceder a la devolución del IVA el personal de casas particulares encuadradas en el régimen especial de la actividad, monotributistas de todas las categorías, y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas del Programa Potenciar Trabajo.

Compre sin IVA: cómo y dónde reclamar si no depositan los reintegros

En caso de que no se vean reflejado los reintegros, hay una web para hacer el reclamo de una manera muy sencilla.

Los motivos que pueden explicar el por qué determinadas personas no recibieron el reintegro son varios: desde que no cumplan con los requisitos o que no hayan abonado la compra con algunos de los medios habilitados para el beneficio.

En caso de que todo lo anterior sea correcto y aun así no se reciba la devolución correspondiente hay que hacer un reclamo en la página de servicios de la AFIP.