Este viernes al mediodía se conocerá la sentencia para la diseñadora gráfica Yanina Coronel, quien fuera declarada culpable por envenenar a su expareja el policía Gabriel Paéz Albornoz

La semana pasada, la acusada escuchó los pedidos de pena que realizaron el fiscal Oscar Cazenave y el abogado querellante Benjamin Ortiz:la fiscalía pidió 12 años y la querella 14. Por su parte, la defensa reclamó el mínimo de la pena, 10 años.

La audiencia está prevista para las 12 horas en el Centro Judicial Santa Rosa. En ese lugar, agrupaciones feministas reclamarán por la decisión del Tribunal de condenar a la mujer. Cuestionan la investigación del Ministerio Público fiscal y que no se contemplaron los reclamos de la Defensa.

Coronel fue hallada culpable del intento de homicidio agravado en perjuicio de su ex pareja. La pena prevista para ese delito es prisión de 10 a 15 años. En ese rango de años será la pena a que finalmente fije el tribunal integrado por los jueces Daniel Saez Zamora (presidente) y Andrés Olié y la jueza Alejandra Ongaro.

El fiscal Oscar Alfredo Cazenave solicitó 12 años de prisión para Yanina Alexandra Coronel por ser autora del delito de homicidio doblemente agravado, por el vínculo de pareja con la víctima y por el medio utilizado (veneno); en concurso ideal, en grado de tentativa y en perjuicio del policía Gabriel Gustavo Páez Albornoz.

A su vez, el querellante particular, Benjamín Eugenio Ortiz, en representación de la víctima, pidió 14 años y la defensora particular de la acusada, Camila Virginia Aimar, no requirió una cantidad de años, sino que «se fisure el piso de la escala penal» por la situación que viene soportando y porque su hijo no tiene otro centro de vida que no sea ella. Con ello planteó que la pena esté por debajo del mínimo legal, que el Código Penal prevé en 10 años para el citado delito.

Previamente a los alegatos de cierre, el Tribunal escuchó a 13 testigos, cinco del Ministerio Público Fiscal y la querella y ocho de la defensa; además de incorporar prueba documental que ya había sido ofrecida oportunamente por las partes.

El juicio oral contra Coronel se dividió en dos partes. En una primera, la Audiencia de Juicio resolvió su culpabilidad y ahora, tras la audiencia de cesura de este viernes, dispondrá la pena que deberá cumplir.