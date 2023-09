El empresario de la noche Eduardo «Chino» Ros designó un nuevo abogado defensor en la Ciudad Judicial de Santa Rosa este martes y podría desistir de los recursos que presentó en Uruguay para oponerse a la extradición, algo que podría facilitar el traslado a La Pampa desde la comisaría de Montevideo donde actualmente permanece alojado. Esa hipótesis se concretaría si le conceden un beneficio «mínimo», como un lugar de detención determinado.

Ros tiene 43 años y era el dueño de un boliche en la capital pampeana. Había sido condenado a ocho años de prisión por abuso sexual de una chica de 16 años. Pero se fugó el día que esa condena quedó firme, el 8 de enero de 2018. Fue capturado el 22 de marzo del año pasado -luego de 4 años prófugo- cuando caminaba por una calle que divide el límite entre Brasil y Uruguay, a la salida de un hotel donde se encontraba alojado, en la localidad de Rivera-Santana.

Nuevo abogado, otra estrategia

El nuevo defensor de Ros, el abogado local Gastón Gómez, confirmó a El Diario que desde el martes «entró» en la causa que se tramita en los tribunales pampeanos por pedido de Ros y que ya está en contacto con los abogados participan del proceso de extradición abierto en Uruguay.

«Está la posibilidad de que el abogado que está en Uruguay desista de la negativa a la extradición que presentó en su momento por las irregularidades de la detención», confió Gómez. «La tramitación de ese expediente puede demorar poco o mucho más. Pero siempre queda la potestad de Ros de desistir del trámite y venir a cumplir la pena acá», explicó.

De todos modos, aclaró que «en principio no está confirmado esto, es una hipótesis, porque tenemos algunas condiciones que poner, eventualmente».

Por un lado, Ros y sus abogados pretenden que se compute el tiempo que lleva detenido en Uruguay como parte de cumplimiento de la pena. «No creo que haya objeciones», confió sobre ese punto.

Por otra parte, Ros también busca algún grado de garantía sobre la modalidad de cumplimiento del resto de la pena que faltaría, fundamentalmente, el lugar de detención y alojamiento.

«No se pide una reducción de pena. Si no un mínimo beneficio. Podría ser el lugar de alojamiento, en una comisaría, por ejemplo. Otra cosa no se puede pedir. Pero no sabemos qué nos pueden decir desde el tribunal o el juzgado de Ejecución, si lo pueden asegurar», señaló.

En concreto, resumió Gómez, «existe una posibilidad del desestimiento de la oposición a la extradición por la irregularidad de su detención, en la hipótesis de que se lograra un mínimo beneficio, algo adecuado y dentro de la ley».

Trámite demorado

La extradición de Ros se ha demorado en el tiempo. La detención la realizó la policía pampeana en marzo de 2022 sin informar a Interpol ni a la propia Policía Federal argentina. Tampoco a las fuerzas uruguayas. El 12 de mayo del año pasado la Justicia pampeana fue notificada de la apelación de la extradición que hizo Eduardo «Chino» Ros en la Justicia de Uruguay. Y el trámite no se ha resuelto.

El caso está en manos de la fiscal Cecilia Martiní. Ros permanece detenido en una comisaría de Montevideo, desde donde resiste su traslado a La Pampa. Debe cumplir una condena de 8 años por la violación de una menor de edad.

La misma noche que fue detenido, el bolichero santarroseño Eduardo «Chino»Ros fue trasladado a Montevideo, la capital uruguaya, donde está bajo custodia de las autoridades judiciales.

Según trascendió, una persona de nacionalidad extranjera fue la que brindó información para la captura. Por eso, actualmente está en vigencia el trámite para pagarle la recompensa de 1 millón de pesos que había ofrecido el Gobierno pampeano. Los saludos por el cumpleaños de Ros, en las redes, dos días antes, el 20, fueron claves para el hallazgo.

El abuso

Según pudo reconstruir la Justicia, el abuso se produjo durante la madrugada del domingo 8 de abril de 2012. En esa ocasión, Ros y un empleado de la disco se quedaron solos hasta el cierre del boliche junto a la víctima y una amiga.

Alrededor de las cinco de la mañana y tras cerrar el local, Ros y uno de sus empleados llevaron a las chicas a la casa del ahora detenido, donde se produjo el ataque sexual.

En la sentencia se destaca que la víctima «se encontraba disminuida» en su capacidad de oposición física por la ingesta previa de distintas bebidas alcohólicas.

La Corte falló en la causa durante los últimos días de 2017, pero la Justicia pampeana se demoró más de diez días para notificar el pedido de detención contra Ros Ramírez. Cuando finalmente ese trámite se hizo y fueron a detenerlo, se había fugado. Fue el 8 de enero de 2018. En todas las instancias judiciales previas a la definitiva, el condenado había logrado mantenerse en libertad.