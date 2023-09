Los técnicos de la Justicia pampeana abrieron, en las últimas horas, los dos teléfonos secuestrados para investigar si hubo una «instigación o inducción» al suicidio del ex intendente local y ex subsecretario de Salud de La Pampa, Darío Balsa. «El teléfono de Balsa seguro que se abrió, el otro no lo sé. Pero aún no tengo los resultados de las pericias», confirmó ayer martes la fiscal adjunta de Eduardo Castex, Natalia Verónica Urruti.

Con el transcurrir de las horas se confirmó que el médico se suicidó e incluso habría dejado una carta a sus allegados. La esposa transmitió a las autoridades policiales y judiciales que Balsa habría mantenido -en los días anteriores- una reunión con una mujer, de la cual sospechan que podría haber «inducido o instigado» el trágico desenlace.

El procedimiento de apertura de los teléfonos celulares se realizó el miércoles 30. «Se abrieron los teléfonos de Balsa y el teléfono secuestrado en un allanamiento en Santa Rosa. El teléfono de Balsa seguro que se abrió, el otro no lo sé. A veces llevan tiempo (los análisis de la información) porque depende si lo pueden abrir, si tiene mucha información o no, pero todavía no tenemos el resultado. Como lo ordena el juez (René Ordas), la información se sube por la Oficina Judicial», explicó la funcionaria judicial.