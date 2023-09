La postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, acusó al dirigente social Juan Grabois de sacarle “el trabajo y el uniforme” del MTE a un militante de esa agrupación y el referente de los movimientos sociales la trató de “mentirosa”.

“Grabois, escuchame bien, este mensaje es para vos. Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a José Ovejero porque me saludó en Olavarría el sábado pasado y me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincorporalo”, subrayó la ex ministra de Seguridad en la red social X.

“Hace las cosas como hay que hacerlas. No puede ser que porque alguien quiera votar por mí lo saquen, lo maltraten, le digan de todo en el chat y lo echen. Eso es de garca”, dijo.

Por su parte, el referente social replicó el mensaje de la extitular del PRO, negó haberle sacado el trabajo al militante del MTE y recordó el pasado de Bullrich en el gobierno de la Alianza. “Te acordás cuando fuiste ministra de De la Rúa, le robaste el empleo, no a una, a millones de personas. Le robaste el 13% a los jubilados y se tomaron el palo en helicóptero después de dejar un tendal de muertos y un país desbastado”, apuntó Grabois a través de un video en la misma red social.