Alertan sobre una nueva estafa bancaria que pone en peligro los datos de las tarjetas de crédito, los ciberdelincuentes utilizan un novedoso sistema de fraude online, que permite descargar un programa malicioso sin que la persona se dé cuenta. A la hora de realizar una compra virtual o simplemente permanecer dentro de un sitio web que no es seguro, pone en peligro al usuario que al realizar clic sobre un objeto o botón, pero permite la descarga de un malware, un software que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario.El clickjacking se produce cuando hackers y otros ciberdelincuentes crean capas transparentes sobre botones o enlaces, que redirigen a los usuarios a sitios no deseados sin su conocimiento. Estos ataques desvían clics de páginas legítimas y hacen que los usuarios visiten sitios web o páginas de destino no autorizados», explican desde la página PandaSecurity.com.

Tipos de Clickjaking

Desde la página PandaSecurity explicaron que existen diferentes tipos de Clickjaking, «enmascarados» en acciones que normalmente se realizan dentro de una página web. Mousejacking

Filejacking

Cookiejacking

Cursorjacking

Likejacking

https://www.pandasecurity.com/

Qué hacer para prevenir caer en la estafa del Clickjaking

A la hora de navegar dentro de una página web, hay que tener una serie de elementos en cuenta para prevenir una estafa virtual. Como por ejemplo, a la hora de hacer clic sobre un enlace, que no funcione o se envie al usuario a otra página no deseada; prestar atención a la hora de navegar utilizar el cursor para detectar sobre los botones o elementos para detectar si dirige a una página diferente.