“El alcoholismo es una enfermedad lenta, progresiva y mortal, es una enfermedad del alma, de un vacío espiritual terrible”, afirmó Silvia, integrante de la comunidad Alcohólicos Anónimos. El sábado por la tarde, el grupo que se distribuye por todo el país llevó adelante la “ola de amor”, dos horas donde dedicaron su tiempo para brindar información a la población y entregaron un test personal para que la persona que lo reciba pueda reflexionar si la bebida es un problema en su vida y qué decisión tomar al respecto.

Cada primer sábado de septiembre, la comunidad en Argentina sale a las calles para brindar información pública. “Se hace en todas las provincias, cada uno dispone del lugar, pero es en simultáneo desde las 16 hasta las 19”, explicó Jorge, uno de los participantes. En Santa Rosa, el grupo eligió la intersección de la avenida Circunvalación y Gaich porque “es un lugar donde pasa mucha gente”. “Otros años hemos realizado este movimiento en el centro, pero esta vez decidimos salir a los barrios para decirle a aquél alcohólico que se puede salir”, agregó Silvia.

“Con estos folletos estamos visibilizando e informando que el alcoholismo es una enfermedad lenta, progresiva y mortal, es un flagelo. Nosotros somos un ejemplo de esto y hoy estamos en recuperación dentro de esta comunidad”, desarrolló.

Pandemia y juventud

La mujer alertó que con la pandemia “la enfermedad creció más aún” porque “se cerraron muchos grupos”. Afirmó que “es necesario tomar conciencia. En nuestra ciudad vemos muchos accidentes y es por los altos índices de alcohol en sangre que tiene la gente”. En ese marco, Silvia explicó que “es una enfermedad que nos atraviesa desde la adolescencia hasta personas de 70, 80 años. Hoy, el alcohol es alarmante en los adolescentes. Yo tengo una hija de 15 años y llama la atención el consumo en las previas de los boliches, en las reuniones…”.

Aseguró que en la juventud es más difícil el autocontrol. “Nosotros empezamos así… Porque uno tomaba para poder dormir o para ahogar penas. Es una enfermedad del alma. Es una enfermedad de un vacío espiritual terrible, tratás de llenarlo con algo y así terminamos”, expresó.

-¿Cómo se cura la enfermedad?

Silvia: Yo te cuento mi experiencia, se sale asistiendo a Alcohólicos Anónimos, siendo obediente a lo que me decían mis compañeros, el mensaje que me pasaban. Cuesta, nadie dice que es fácil porque al principio realmente dejar el alcohol es un divorcio, el peor divorcio que podés tener en tu vida. Pero hay que ser obediente, asistir a las reuniones durante un año y medio o dos, escuchar lo que dicen los compañeros y sumando de a 24 horas. Es un programa de vida que vos lo vivís por 24. “Solo por hoy”, decimos nosotros.

Test personal

Con el objetivo de llamar la atención de alguien que está sufriendo de alcoholismo, los y las integrantes de la comunidad entregaron un cuestionario personal para “que cada uno pueda darse cuenta de si tiene problemas con el alcohol”, como explicó Jorge. “También se lo pueden entregar a un familiar o amigo”, agregó y señaló que las personas recibieron los folletos “con mucha responsabilidad porque todos tenemos a algún amigo o pariente con problemas de alcohol”.

“Lo primero es la prevención para ver cómo pueden continuar con su vida. Hay que darse cuenta del problema y hacia dónde lo está llevando. De mi parte fue muy sincero y noble decir que no iba a tomar más, pero solo no pude”, recordó el hombre y sostuvo que con “este grupo de autoayuda, en base a herramientas de literatura y experiencias personales, es como he logrado llevar hoy mi sobriedad. Y hoy llevo esta información pública donde yo nací y donde a mí me dio resultado”.

Y tal como dice Jorge “no se sale solo” y, en base a ello, Silvia argumentó que “es en los grupos donde uno encuentra la respuesta, con los compañeros porque no se está solo, hay otros que han vivido lo mismo. Cuando llegan personas nuevas, los recibimos y les contamos nuestra experiencia, les transmitimos un mensaje de esperanza y fortaleza. Y ellos me recuerdan a donde no quiero volver… Si nosotros pudimos, ellos también”.

Por último, el hombre recordó que Alcohólicos Anónimos funciona en la Iglesia «Sagrado Corazón», ubicada en las calles Churrinche y Calandria de Santa Rosa. “Estamos de 7 a 9 los días miércoles, viernes y domingo. Los horarios son inalterables y el grupo siempre está abierto a quienes deseen concurrir”, informó. Por su parte, la mujer señaló que los domingos también se realiza un encuentro exclusivo para familiares de alcohólicos.

La Arena