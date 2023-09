Funcionarios provinciales formaron parte de los festejos de la localidad sureña, remarcando a la localidad como un «pueblo que crece y está totalmente integrado a la provincia de La Pampa».

Este sábado, a la vera del río Colorado, tuvo lugar el acto conmemorativo por el 114° Aniversario de La Adela, con juegos, artesanías, desfile y un encendido discurso que describió el enorme crecimiento de la localidad en los últimos años, indicó un comunicado de prensa oficial.

Formaron parte de los festejos el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el ministro de Educación, Pablo Maccione, ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; concejales, concejalas, funcionarios y funcionarias provinciales y municipales, representantes de instituciones intermedias, vecinos y vecinas, quienes fueron recibidos por el intendente local, Juan Barrionuevo.

En nombre del Gobierno provincial, Rauschenberger saludó al pueblo de La Adela en este nuevo aniversario y manifestó: «Hemos venido varias veces a compartir, y hemos sido parte de esos sueños y logros que Juan Barrionuevo trajo a La Adela».

El ministro resaltó la labor del jefe comunal: «Hay un antes y un después en la localidad, a partir de la gestión de Juan (Barrionuevo). Cuando venía a La Adela no estaba inserta en el mapa provincial, parecía que era Río Colorado. Hoy vemos un pueblo que crece y está totalmente integrado a la provincia de La Pampa. Eso es la equidad que pregonamos desde el Gobierno provincial, en estos 40 años de gobiernos justicialistas, donde la idea es que haya igualdad de oportunidades para todos los pueblos».

Rauschenberger trazó un paralelismo entre los modelos políticos, explicando que no es lo mismo contaminar un rio que cuidar el medioambiente, o pensar que el mercado da todas las soluciones «o quienes pensamos que tiene que haber un Estado presente, que trabaje en conjunto con el sector privado dando respuesta e igualdad de oportunidades a la gente».

A modo de ejemplo, se refirió a la construcción de un Hospital de Nivel 4 en La Adela, «donde si el Estado no lo hace, el mercado mucho menos, el mercado no es un modelo para aplicar en la provincia de La Pampa, aquí necesitamos un Estado presente, trabajando en conjunto municipio, Provincia y Nación». Finalmente, agradeció la posibilidad de compartir este acto y trasladó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto.

Barrionuevo

Barrionuevo deseó un feliz cumpleaños a la comunidad adelense, agradeciendo el esfuerzo mancomunado que permite que las nuevas generaciones gocen de servicios, infraestructura y comodidades que no hace mucho tiempo atrás eran impensadas. «Siento un enorme orgullo, son 16 años al frente del municipio y en muy poco tiempo dejaré mi función para seguir trabajando por La Adela y La Pampa desde la Cámara de Diputados, no tengan dudas que fueron días de mucho aprendizaje y de dejar todo lo que estuvo a mi alcance para mejorarles la calidad de vida».

Haciendo un balance, recordó muchas de las obras y acciones que transformaron la localidad, como el canal derivador, viviendas, el Centro Comunitario La Adela, el Parque Agroindustrial La Adela, el asfalto, la obra de agua y cloacas, las extensiones de redes de gas y energía eléctrica, la fibra óptica, el nuevo puente, la pileta climatizada, el albergue y el enorme crecimiento turístico, entre muchas otras.

Otros hechos destacados fueron la llegada de la Universidad Nacional de La Pampa con la Tecnicatura en Gestión y Tecnología de los Almientos y «el Nuevo Hospital, que no solo brindará más prestaciones médicas y evitará traslados, sino que seguirá fortaleciendo nuestra identidad y permitirá que por primera vez nuestros hijos, nuestros nietos, nazcan en La Adela».

Finalmente reconoció que su corazón y base será siempre La Adela. «Aquí me van a encontrar, porque soy de aquí, porque me debo a mi gente, a mis vecinos y vecinas. Las despedidas son dolorosas, pero este no es un adiós, es un hasta luego. Yo no me voy a ninguna parte, yo me quedo con ustedes, yo me quedo en cada obra. Me quedo en cada abrazo de mi gente y siempre tenemos que recordar, nosotros somos La Adela, la localidad que hicieron nuestros padres que trabajaron mucho y hablaron poco; somos una localidad que estuvo rodeada de fuego y acá estamos de pie, esta es nuestra tierra». Feliz Cumpleaños La Adela y muchas gracias por tanto queridos vecinos y vecinas».

Fuente El Diario